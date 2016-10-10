Торгово-промышленный банк Китая создал в России банк для расчёта в юанях

Опубликовано в №189 от 11.10.2016

Это должно создать более благоприятные условия для использования юаня в китайско-российской торговле и инвестициях.

Банк в России стал вторым банком для расчёта в китайской валюте за пределами Китая. Первый создан в США 21 сентября этого года, пишет «Хэйлунцзянская экономика».

Россия является самой большой страной по площади, где реализуется выдвинутая Китаем инициатива «Один пояс и один путь», которая объединяет проекты «Экономического пояса Шёлкового пути» и «Морского Шёлкового пути XXI века». В последние годы Китай и Россия продолжают углублять всестороннее стратегическое партнёрство. Налицо ряд результатов сотрудничества в сфере финансов, энергетики, науки, техники и инфраструктуры. Созревают условия для использования национальных валют России и Китая. Так, в конце 2015 года Центральный банк России объявил о включении юаня в валютные резервы страны. В июне 2016 года Народный банк Китая и Центральный банк России подписали меморандум о сотрудничестве в области клиринга — безналичных расчётов между странами, компаниями, предприятиями и банками за поставленные, проданные друг другу товары, ценные бумаги и оказанные услуги, осуществляемые путём взаимного зачёта, исходя из условий баланса платежей.