Свердловский минпром потребовал возврата прошлогодних субсидий

Опубликовано в №190 от 12.10.2016

Министерство промышленности и науки Свердловской области хочет вернуть в бюджет субсидии, которые в прошлом году выдало предприятиям. В суд поданы иски с требованиями на 40 миллионов рублей к компаниям, которые не выполнили свои обязательства из-за кризиса. Параллельно ведомство сокращает финансовую поддержку и ужесточает отбор её получателей.

Финансовую поддержку промышленных проектов в 2014 году получили 19 компаний из 70 заявившихся. Прошедшие конкурс регионального минпрома на распределение субсидий подписали соглашение, взяв на себя обязательства по объёмам производства и созданию рабочих мест до конца 2015 года. Практически все получатели заявленных показателей достигли, кроме четырёх. Одно из них самостоятельно вернуло областную субсидию, с тремя предприятиями региональный минпром вёл переговоры, но в досудебном порядке решить вопрос не удалось. Несколько дней назад в свердловский арбитраж были поданы иски по возврату бюджетных средств. Региональный минпром требует от ООО «Лесников» 19,5 миллиона рублей, от ОАО «Карпинский электромашиностроительный завод» — 9,8 миллиона, от ООО «Богословская строительная компания» (БСК) — 10,2 миллиона.

По словам президента БСК Анатолия Сысоева, субсидии привлекались для компенсации затрат на новое производство. В 2014 году БСК запустила мощности по производству сэндвич-панелей.

— Инвестировали в проект 50 миллионов. Когда начинали, надеялись на поставки на Новобогословскую ТЭЦ, но строительство энергоблока было перенесено. По второму возможному объекту —­ индустриальному парку в Краснотурьинске — сроки затянулись. Средств, чтобы вернуть субсидию, нет. Будем просить об отсрочке, а если пролонгации не будет, возьмём кредит, ­ — заявил «ОГ» Сысоев.

В региональном минпроме подтверждают, что­ проблемы у предприятий возникли не по их вине.

— Мы понимаем, что к невыполнению взятых на себя обязательств могли привести объективные экономические причины, но должны действовать в рамках правового поля. В положении о субсидировании и в соглашении, которые были подписаны с получателями средств, прописано, что компания должна выйти на 70 процентов от своего плана. Если по итогам года показатель меньше 0,7 от плана, полученные средства должны быть возвращены. Мы уведомили предприятия о необходимости вернуть средства и подали соответствующие иски. Далее решение будет выносить суд. Не исключено, что изменившаяся конъюнктура рынка будет рассмотрена как смягчающее обстоятельство и предприятиям не придётся возвращать средства в полном объёме, — сообщил «ОГ» заместитель министра промышленности и науки Свердловской области Игорь Зеленкин.

При этом в министерстве признают необходимость совершенствования механизма распределения средств, чтобы сделать адресную поддержку более эффективной. Однако юридической практики вписывать возможный кризис в соглашения в качестве смягчающего фактора не существует. Поэтому распорядитель бюджетных средств должен добиться возврата денег.

Проблема состоит в том, что средств на субсидии становится все меньше. В этом году Свердловская область существенно снижает расходы на финансовую поддержку. В конце сентября региональный минпром объявил конкурс по отбору промпредприятий на получение субсидий для возмещения части затрат на реализацию инвестпроектов по модернизации производственных мощностей. Его итоги подведут в начале декабря. Общий объём средств к распределению — 35 миллионов рублей. Для региона, в котором объём промышленного производства оценивается в 1,5 триллиона рублей, такая поддержка ничтожно мала, она не решит проблем ни одной отрасли. Но сохранение этой статьи расходов минпром объясняет необходимостью взаимодействия с бизнесом. Потенциальный промышленный инвестор смотрит, какую поддержку ему может оказать регион. Если эта цифра будет ноль — компании не придут в субъект вообще.