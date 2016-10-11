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Глава Новой Ляли о возрождении лесной отрасли и упадке сельской медицины

Традиционно здесь, на берегу реки Ляля в деревне Савинова, проходит фестиваль народной песни «Лялинское поречье», идейным вдохновителем которого стал глава округа. Фото: nlyalyago.ru

Традиционно здесь, на берегу реки Ляля в деревне Савинова, проходит фестиваль народной песни «Лялинское поречье», идейным вдохновителем которого стал глава округа. Фото: nlyalyago.ru

  • Опубликовано в №190 от 12.10.2016 

Почти сорок лет назад Сергей БОНДАРЕНКО по примеру родителей пришёл работать в лесную промышленность Новолялинского района. Сегодня глава округа рассказал, как вернуть муниципалитету звание главного поставщика «зелёного золота», почему медицинские вопросы по злободневности обошли тему ЖКХ, а работающий фонарь за окном для сельчанина иногда значит больше, чем ФОК.

«Целая династия Бондаренко»

— Сергей Александрович, мы недавно общались с главой новолялинского посёлка Лобва Алексеем Бондаренко. Вы с ним родственники или однофамильцы?

— Алексей — сын моего двоюродного брата. У нас целая династия Бондаренко — ей посвящена статья в краеведческой книге Уральского лесотехнического университета, где я учился. Несколько поколений нашей семьи были связаны с лесной промышленностью: дед руководил гидролизным заводом, позже отец стал заместителем директора этого завода, там же работала и мама. Двоюродный дядя трудился на лесопромышленном комбинате. Я решил продолжить династию и после вуза вернулся работать на Лобвинский центральный лесопункт. В советское время наш район был флагманом лесопромышленной отрасли, но если раньше у нас было четыре крупных предприятия, которые объединялись в замкнутый цикл (от заготовки леса до производства обёрточной бумаги и переработки опилок в спирт и кормовые дрожжи), то сейчас этот цикл нарушен. На целлюлозно-бумажном комбинате в Новой Ляле, где когда-то работало четыре тысячи человек, в настоящее время осталось меньше тысячи. Сейчас стоит задача — помочь этой отрасли снова развиться.

— В стратегии развития Новолялинского ГО, которую пару лет назад разработали в лесотехническом университете, как раз обозначены перспективы освоения уральских лесов…

— Продукция комбината востребована на рынке, но не хватает сырья для производства. Хотя ежегодный размер лесосечного фонда составляет около 916 тысяч погонных кубометров, реально заготавливается всего около 200 тысяч кубометров. Бизнесмены занимаются лесозаготовкой, но этого мало, чтобы обеспечить работу градообразующего предприятия. В рамках стратегии этот вопрос удалось сдвинуть с мёртвой точки: в округе появились два инвестора. Их проекты позволили бы удешевить стоимость сырья для комбината и в сумме создать 300–400 новых рабочих мест. Для нас это одна из самых острых тем: тяжело видеть, когда люди едут искать работу в другие районы и даже за пределы области.

«К медицине больше вопросов, чем к ЖКХ»

— В отдалённых северных муниципалитетах не всегда хватает молодых специалистов — педагогов, врачей. Что, на ваш взгляд, позволило бы решить эти проблемы?

— Сегодня к здравоохранению в муниципалитете больше вопросов, чем к коммунальному хозяйству. И вот почему так получилось. Благодаря реформе людям действительно стали доступнее услуги второго и третьего уровней. Но ведь 85 процентов населения сначала идёт за оказанием первичной медицинской помощи в районные и сельские больницы и ФАПы, и начинать надо было именно с них. Вот пример: у нас в Лобве осталась только поликлиника, хотя раньше был и роддом, и несколько отделений — хирургическое, терапевтическое, детское. А ведь если на первом уровне хватает врачей с высокой квалификацией, хорошего оборудования и своевременной профилактики, то этим 85 процентам не придётся ехать в межмуниципальные центры. Но вы правильно задаёте вопрос: можно поставить в поликлинику или круглосуточный стационар высокотехнологичное оборудование, но пока у врачей на уровне государства не появится заинтересованность в работе в отдалённых районах, толку не будет. Почему мы отошли от системы распределения после институтов? Есть проблемные места в здравоохранении? Давайте совместим бюджетные места с необходимостью отработать в малых городах лет пять. Многие за эти пять лет обзаведутся жильём, семьёй и в итоге останутся. Можно привлечь специалистов квартирой, но этот механизм требует проработки. Судите сами: лобвинские врачи считаются сельскими, новолялинские — городскими, хотя в Лобве живёт 8 тысяч человек, а в Новой Ляле — 13. Специалисты нужны и там, и там, но куда поедет молодой врач, зная, что только в сельской территории он получит подъёмные?

«Неважных программ нет»

— Несколько лет вы работали заместителем начальника Государственной жилищной инспекции Свердловской области. А нет ощущения, что в администрацию идут с теми же вопросами, что и в жилинспекцию: отопительный сезон, капремонты и переселение из ветхого жилья, леность работников ЖКХ и управляющих компаний?

— Люди привыкли, что власть — это всё. Иногда обижаются, если я, например, советую обратиться с жалобой на управляющую компанию в жилинспекцию. Говорят: «Но вы же — власть!» Приходится объяснять, что у меня нет полномочий жилинспекции. А всё остальное в ЖКХ — материально. Здесь в отличие от медицинской сферы администрация всегда чётко знает, как решить проблему, но на всё нужны деньги. И иногда, к сожалению, приходится выбирать — построить в этом году новую котельную или отремонтировать дорогу.

— Участие в каких региональных программах считаете самым важным для муниципалитета?

— Неважных программ нет: мы построили физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК), сдали 113 квартир для переселения из ветхого и аварийного жилья, обновили спортзалы и отремонтировали школы. В Новой Ляле скоро будем строить новый детский сад вместо трёх старых, с печным отоплением. А человек рассуждает: «Детский сад — это замечательно, но мои дети давно выросли, а возле моего дома вот уже несколько лет не обу-строен тротуар». Как объяснишь, что для участия в каждой программе нужно софинансирование из местного бюджета, и остаётся много важных «мелочей», на которые свободных денег просто не хватает? Поэтому хорошо, если бы часть денег муниципалитеты могли получать на свои нужды вне рамок программы. Тогда вместе с депутатами мы могли бы решить, куда в первую очередь потратить эти средства: в этом году, скажем, сделаем освещение, тротуары и стоянки во всех населённых пунктах, в следующем — детские площадки. Люди не просят что-то глобальное, и результаты трудов администрации оценивают по отремонтированному мостику через речку или по работающему фонарю за окном.

Досье "ОГ"

  • Сергей БОНДАРЕНКО родился и вырос в посёлке Лобва.
  • В 1977 году окончил Уральский лесотехнический институт по специальности «Инженер-механик».
  • В 1979 году был переведён техническим руководителем Центрального лесопункта, затем назначен начальником лесопункта, где проработал до января 1986 года.
  • С 1978 по 1981 год совмещал основную работу с преподаванием в Лобвинском лесотехникуме.
  • В 1991 году без отрыва от производства окончил (заочно) Уральский социально-политический институт по специальности «Политолог».
  • С 1991-го по апрель 2000 года руководил муниципальным унитарным предприятием «Новолялинский леспромхоз». С апреля 2000 года по май 2004 года был главой МО «Новолялинский район».
  • С 2005 по 2008 год работал заместителем начальника Государственной жилинспекции Свердловской области.
  • В октябре 2008 года избран на должность главы Новолялинского ГО, в марте 2012 года переизбран вновь.
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