Салдинский заводчанин предпочёл цеху коровник

Эту корову Алексеевы назвали Спасёнкой, так как прежние хозяева хотели её заколоть. Фото: gorodns.ru

Опубликовано в №191 от 13.10.2016

Житель Нижней Салды Андрей Алексеев пришёл работать на землю после 16 лет работы на заводе. Для округа, в котором мощные совхозы в городе и селе Акинфиево пришли в упадок, появление нового фермера стало целым событием.

Семья Алексеевых хоть и живёт в городе, но тяготеет к сельскому укладу. Имея частный дом, они всегда держали корову, трудились на огороде. А два года назад Андрей окончил УрГЭУ и решил заняться сельским хозяйством профессионально. Получил статус индивидуального предпринимателя и взялся за строительство фермы. Этой весной новоселье там справили шесть дойных коров, пять тёлочек и бычок Телескоп.

— Поддержали на всех уровнях, — рассказал «ОГ» Андрей. — При строительстве фермы муниципалитет выделил средства на кровельный материал, а при покупке племенной нетели в ирбитском СПК «Килачевский» министерство сельского хозяйства вернуло мне треть затрат — 59 тысяч рублей.

Недавно «ОГ» писала, что в Свердловской области снижается поголовье крупного рогатого скота. Сейчас его на 7,8 процента меньше, чем было в прошлом году. Но Андрей этот факт объясняет вот чем: под нож, прежде всего, идут бычки частников: откармливать одно животное стало нерентабельно. А в фермерских хозяйствах и у предпринимателей поголовье крупного рогатого скота, наоборот, выросло на 2,1 процента. И Алексеев вносит в эту статистику свой вклад.

— Надо равняться на лучшие хозяйства, где коровы дают до 11 тонн молока в год, и делать всё по их примеру, — говорит он. — Делаю ставку на высокую продуктивность скота и собственные корма.

Кормовую базу для бурёнок Андрей заготавливает своими силами, на тракторе, коровник тоже убирает сам, а супруга Евгения управляется с доильным аппаратом. Молоко Алексеевы продают всем желающим. Клиенты довольны: они видят, в какой чистоте содержатся коровы, и знают, что молоко проходит лабораторную проверку.

Сейчас фермер планирует зарегистрировать крестьянско-фермерское хозяйство и готовится к переезду в село Акинфиево в 20 километрах от Нижней Салды. Идёт оформление документов на аренду земли в Акинфиево на 40 лет. В планах — автоматизация фермы — для этого салдинец намерен привлекать кредиты и участвовать в грантовых конкурсах.