Самые активные предприниматели живут в Краснотурьинске

Опубликовано в №191 от 13.10.2016

В этом году 404 начинающих предпринимателя со всей области поборются за гранты от областного фонда поддержки предпринимательства. Кроме екатеринбуржцев, самыми предприимчивыми оказались жители Краснотурьинска: из 50 поданных ими заявок к конкурсу были допущены 45.

Лидерство Краснотурьинска (который благодаря статусу ТОРа стал ещё более привлекательным для крупных инвесторов) по числу заявок в фонде поддержки предпринимательства объясняют высокой активностью муниципальной власти и развитой системой поддержки бизнеса. Интерес к запуску собственного дела проявляют самые разнообразные группы населения. В Краснотурьинском фонде поддержки предпринимательства отметили популярность тренингов для «стартаперов»: например, на тренинг «Начни своё дело» краснотурьинцы записываются за год. Не пустует и местный бизнес-инкубатор.

— Сейчас в нём работают 18 резидентов, причём бизнес представлен в разных сферах: техобслуживание и ремонт офисных машин, производство изделий из стекла, геодезические и картографические услуги, изготовление игрушек, одежды и аксессуаров, — сообщила специалист по управлению бизнес-инкубатором Ирина Камайкина.