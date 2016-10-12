На схему «Большого Екатеринбурга» потратят 60 миллионов

Опубликовано в №191 от 13.10.2016

Областной минстрой по поручению губернатора Евгения Куйвашева приступил к разработке схемы территориального планирования агломерации.

По словам замминистра строительства Сергея Киселёва, разработка документа позволит регламентировать развитие территории Екатеринбурга и ближайших к административному центру муниципалитетов в рамках единой стратегии, предполагающей использование «зон совместных интересов». Всего на эту работу из областного бюджета направят 60 миллионов рублей, в том числе 20 — до конца текущего года.

Предполагается, что разработка схемы позволит определить единую градостроительную политику, комплексно развивать территории муниципалитетов, наиболее эффективно использовать ресурсы агломерации. В первую очередь будут оптимизированы транспортные схемы, появится возможность стимулировать развитие городов за счёт снятия части административных барьеров.

— Для нашего региона реализация проекта «Большой Екатеринбург», безусловно, станет ещё одной «точкой роста» экономики. Наша цель — не присоединение муниципалитетов к Екатеринбургу, также речь не идёт об изменении названий городов. Наша задача — создание нормативных условий для большего притока инвестиций, — отметил Евгений Куйвашев.