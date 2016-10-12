Стоимость коммунальных услуг будет расти на четыре процента в год

Опубликовано в №191 от 13.10.2016

МОСКВА. Согласно прогнозам Минэкономразвития на 2017–2019 годы, совокупный платёж населения за коммунальные услуги должен вырасти на величину целевой инфляции — четыре процента в год.

В среднем на четыре процента поднимутся тарифы на тепло, а индексация газовых цен предложена в три процента. Быстрее инфляции — на пять процентов — будут расти только тарифы на электроэнергию для населения, пишет «Коммерсант». В Минэкономразвития изданию рассказали, что правительство рассмотрит документ 13 октября.

Ранее министерство предсказывало инфляцию в 2017 году на уровне 4,9 процента, а в 2018 и 2019 годах — 4,4 и 4,1 процента. По прогнозам рейтингового агентства АКРА, инфляция в 2017 году будет 6 процентов, а в 2018 году — 5,2.