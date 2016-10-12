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«Я за конструктивную активность бизнеса»

Алексей Орлов уверен, что сегодня для решения вопросов между властью и бизнесом очень много площадок. Фото: Александр Зайцев

Алексей Орлов уверен, что сегодня для решения вопросов между властью и бизнесом очень много площадок. Фото: Александр Зайцев

  • Опубликовано в №191 от 13.10.2016 под заголовком "Острая форма ОРВ"

Уже три года в Свердловской области в обязательном порядке действует процедура оценки регулирующего воздействия (ОРВ) — учёта обобщённых мнений предпринимательского сообщества относительно готовящихся законопроектов и принимаемых нормативно-правовых актов. По рейтингам федерального Минэкономразвития и Высшей школы экономики Свердловской области, наш регион неизменно входит в число лидеров по развитию института ОРВ, но власти и представители бизнеса пока не могут похвастаться стопроцентным взаимопониманием.

История вопроса.

Предысторией появления ОРВ считаются знаменитые майские указы президента 2012 года, которые были направлены на системное повышение эффективности власти. Встал вопрос о необходимости введения такого механизма, который бы не позволил чиновникам принимать нормативные документы, опираясь лишь на собственные убеждения. Так, в 2011 году в Свердловской области процедура ОРВ была введена в рамках пилотного проекта по федеральным нормативным актам, а в обязательном порядке она появилась в 2013 году.

Проблема №1. Власть не всегда учитывает мнение бизнеса

Как это работает? Власти публикуют подготовленный ими проект нормативно-правового акта (НПА) до его принятия, после чего бизнес-объединения проводят опрос экспертов и предпринимателей, работающих в этой сфере. Обобщённые заключения предоставляются разработчику документа, после чего НПА или дорабатывается, или отклоняется.

— К сожалению, некоторые министры в областном правительстве воспринимают ОРВ как обузу. У представителей бизнеса накопился ряд вопросов к МУГИСО, министерству инвестиций и развития и министерству транспорта и связи Свердловской области в части конкретных процедур по оценке НПА, — рассказал «ОГ» член экспертной группы АСИ по Свердловской области Александр Трахтенберг. — Например, не так давно ОРВ проходил документ, разработанный в МУГИСО, который менял алгоритм уплаты арендных платежей по договорам аренды между бизнесом и властью. На совещании были высказаны предложения по доработке, а на следующий день на заседании правительства министерством было заявлено, что никаких замечаний у представителей бизнеса не возникло.

Проблема №2. Неконструктивная активность бизнеса

По словам Александра Трахтенберга, это подтверждают итоги опроса, проведённого Свердловским областным союзом промышленников и предпринимателей (СОСПП) — бизнесмены отметили, что им некомфортно работать с тремя вышеперечисленными министерствами. Врио председателя правительства и исполняющий обязанности министра инвестиций и развития области Алексей Орлов результатам опроса удивился.

— Нужно понимать, каких респондентов, в каком количестве и каким образом опрашивал союз. Могу предположить, что результаты опроса субъективны, поэтому к подобным вещам отношусь осторожно. Понятно, что, если я — предприниматель, меня спрашивают, как я оцениваю работу МУГИСО, а я никогда с ним не работал — я отвечу, что никак не оцениваю, — пояснил «ОГ» Алексей Орлов. — Количество площадок для диалога, обмена опытом и решения спорных ситуаций растёт с каждым годом, их очень много, помимо этого существует возможность попасть на личный приём, присутствовать на совещаниях, можно использовать работу общественных советов в конце концов. Я за конструктивную активность, нужно не сетовать на то, что «мы не участвуем», а реально участвовать. Деньги, конечно, за эту процедуру никто не платит, но это делается для блага самих бизнесменов. Понятно, что первое время процедура ОРВ пугала — это нормально, когда запускаешь что-то новое. Но процедура эта необходима, она работает и приносит пользу.

Главным в механизме ОРВ Алексей Орлов считает возможность власти настроить обратную связь с бизнесом. Фото: Алексей Кунилов

Проблема №3. Нерасторопные чиновники

Как ранее отмечал и. о. министра экономики Свердловской области Дмитрий Ноженко, на первоначальном этапе в Свердловской области активность предпринимательского сообщества действительно была небольшой. В целях привлечения представителей бизнес-сообщества минэкономразвития заключил соглашения о сотрудничестве с Уполномоченным по защите прав предпринимателей, Уральской торгово-промышленной палатой, Союзом промышленников и предпринимателей Свердловской области (СОСПП), «Деловой Россией», «Опорой России», Союзом автотранспортных предпринимателей и другими организациями — именно они представляют интересы бизнесменов на согласительных совещаниях.

— С руководителями министерств недопонимания нет, — говорит председатель Свердловского регионального отделения «Деловой России» Леонид Гункевич. — Но сотрудники министерств иногда не вовремя выкладывают документы, намеренно упрощают процедуры. Мы с коллегами по «Деловой России» на совещаниях обсуждали, что для конструктивной работы анализ документов нужно начинать за два месяца до его предполагаемого принятия. Если нам отправляют документ и требуют дать ответ завтра же, мы не имеем возможности провести консультации и адекватно его оценить.

Что делать?

По словам исполнительного вице-президента СОСПП Марины Вшивцевой, в 2016 году на совещаниях были рассмотрены более 50 нормативно-правовых актов. Например, в августе представители бизнес-сообщества подготовили и направили в минпромнауки Свердловской области предложения по доработке проекта постановления правительства Свердловской области «О специальных инвестиционных контрактах для отдельных отраслей промышленности Свердловской области». В практику министерств и ведомств всё чаще входит проведение согласительных совещаний с представителями бизнеса. Но над механизмами взаимодействия власти и бизнеса в рамках ОРВ еще предстоит работать.

— К сожалению, мнение бизнеса действительно учитывается не всегда, поэтому в текущем году по инициативе СОСПП приказом министерства экономики Свердловской области была сформирована рабочая группа по внесению изменений в закон Свердловской области №74-ОЗ, который регулирует процедуру ОРВ. За полгода эти изменения были внесены, а также была принята доработанная версия закона, — рассказала «ОГ» Марина Вшивцева. — Так, были определены конкретные сроки фиксации начала и завершения процедуры ОРВ, а минимальные сроки проведения ОРВ из календарных 10 дней переведены в рабочие (раньше министерства этим пользовались, выставляя нормативные акты в пятницу). Были законодательно определены сроки проведения согласительных совещаний, сроки проведения повторного ОРВ при дополнительных мерах регулирования, которые внесены органом власти при доработке документа, а также фиксация выявленных нарушений процедуры ОРВ со стороны органов власти.

Мнение

Алексей ГОЛОВЧЕНКО, руководитель комитета по ОРВ регионального отделения «Деловой России»:

— Есть две проблемные точки. Первая — это наличие «слабых министерств», которые относятся к ОРВ как к вынужденной процедуре и работают для галочки. Вторая — это то, что прокуратура, к сожалению, игнорировала необходимость контроля процедур ОРВ. Если какой-то закон ОРВ не прошёл или есть жалобы от предпринимателей, прокуратура должна делать по этим случаям расследование. Они нам пообещали исправить ситуацию. Но в целом, если две эти проблемы удастся урегулировать, в Свердловской области будет построена показательная, качественная структура в системе работы ОРВ. В этом плане нужно поблагодарить министерство экономики, сумевшее создать идеальный инструмент, при котором на выходе нормативно-правовые акты будут способствовать развитию бизнеса, что позволит избежать конфликтов, судов и разбирательств.

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