«Днём я работала мамой, ночью – кондитером»

Анастасия Талышкина в кондитерском цехе вместе с шеф-кондитером Кириллом Паниным. Фото: Павел Ворожцов

Опубликовано в №192 от 14.10.2016

29-летняя Анастасия Талышкина — успешный бизнесмен, владелица интернет-кондитерской «BEZMUKI» в Екатеринбурге. Ещё каких-то 3,5 года назад ей самой такое даже не снилось. Она купила пару кондитерских форм и начала печь торты на заказ. Готовкой занималась в основном по ночам, потому что сыну было всего шесть месяцев. На днях проект Анастасии стал финалистом Национальной премии «Бизнес-Успех». Её идея признана лучшей в УрФО.

Встретились мы с Анастасией в кондитерском цехе, расположенном на Эльмаше. Бизнес-вумен в белом халате с порога предложила мне надеть бахилы. Ведь дело нешуточное — на кондитерском производстве, хоть и небольшом, порядок и чистота прежде всего.

— О премии «Бизнес-Успех» я узнала из рассылки Свердловского областного фонда поддержки предпринимателей, — рассказывает Анастасия. — Раньше я уже защищала в фонде проект «Без муки» и получала от них грант в размере 300 тысяч рублей на поддержку бизнеса.

— Откуда такое название? Как правильно «Без мУки» или «Без мукИ»?

— Оригинальное название звучит как «Без мукИ», потому что мы изготавливаем кондитерские изделия без использования муки, сахара и масла. Но, конечно, мы закладывали в название двойной смысл. Наши изделия предназначены для тех, кто следит за своим здоровьем и фигурой, подходят для диабетиков, спортсменов, для тех, кто придерживается низкоуглеводной диеты. Однако такое питание нельзя в полной мере отнести к кулинарии, рекомендованной по медицинским показаниям, ведь для этого требуется особая сертификация. Мы позиционируемся на рынке как компания, специализирующаяся на производстве полезной выпечки.

— С чего всё начиналось и сколько человек сейчас работает с вами?

— Начинала я печь для себя, не думая, что это выльется в бизнес-проект, который станет не только хобби, но и делом, приносящим прибыль. Сейчас мы трудимся вместе с мужем, он ушёл со своей работы и полностью посвятил себя «BEZMUKI». Помимо нас в проекте задействованы четверо кондитеров-поваров, посудомойщица, курьеры, недавно к команде присоединился технолог.

— Удаётся совмещать ведение бизнеса с личной жизнью?

— У нас маленький ребёнок, в этом октябре ему будет четыре годика. Совмещать достаточно непросто. Начиная бизнес, пекла торты дома по ночам. Днём работала мамой, ночью — кондитером. В светлое время суток прибирала, и пару часов на сон… Когда ребёнок пошёл в садик, стало значительно легче. Теперь у нашего сына мама с папой ассоциируются с изготовлением тортов.

— С какой суммы вы стартовали?

— С покупки нескольких форм для выпечки. На самом деле стартовых вложений на тот момент не было. Естественно, с появлением заказов приобрела необходимый инвентарь. Обошлось примерно в десять тысяч рублей. Позже узнала о проекте «Мама — предприниматель», выиграла грант порядка 200 тысяч рублей. На эти деньги арендовала свой первый цех, тогда ещё совсем небольшой, купила оборудование. Часть средств нам одолжили друзья. Сейчас в дело вложено уже более полутора миллионов рублей. Три года назад мы достигли точки безубыточности.

— В чём уникальность вашей продукции?

— Мы предлагаем клиентам торты под известными всем названиям, меняя рецептуру. В качестве ингредиентов применяем эквиваленты обычных кондитерских. Вместо пшеничной муки используем овсяно-пшеничные отруби, сухое обезжиренное молоко, крахмал, нут, кукурузную и кокосовую муку. Вместо жирных масляных кремов — кремы на обезжиренных молочных продуктах (творожках, йогуртах). Кроме того, в ход идут суперфуды — ягоды годжи, семена льна, фрукты. Сейчас у нас более 50 тортов плюс десерты, несладкая выпечка. Ассортимент постоянно обновляется.

— Как функционирует ваша бизнес-система?

— Обычно мы принимаем заказы за день. Бывает — в течение дня, но, как правило, от постоянных клиентов. Формат: заказ — изготовление — доставка. Заявки поступают с сайта, по телефону, через соцсети. В день обрабатываем примерно от 10 до 30 заявок.

— Кто ваш покупатель?

— Мы работаем не в массовом сегменте. Невозможно сделать дёшево торт из натуральных продуктов без использования консервантов и стабилизаторов. У нас никогда не было цели зайти в торговые сети и поставлять туда замороженные торты. Сейчас наши цены рассчитаны на покупателей со средним и выше среднего доходами.

— Чему вы научились благодаря бизнесу?

— Самым сложным было «отпустить» производство, потому что сейчас я не стою у плиты. Торты делают профессиональные кондитеры. Трудно «отпустить» в том плане, что, когда готовишь торт, очень много эмоций вкладываешь. Ведь торт — очень личное, создать его — как родить ребёнка. Кроме того, нелегко было научиться взаимодействовать с коллегами и покупателями. Многому пришлось учиться в сфере бухгалтерии и ведения учёта. До сих пор учимся. Со временем мы с мужем разделили обязанности: он взял на себя финансовую сторону вопроса, а я занимаюсь маркетингом, работаю с клиентами. В следующем году планируем запустить три франшизы — в Казани, Краснодаре и, вероятно, либо в Челябинске, либо в Тюмени. В данный момент готовимся к запуску в первом из перечисленных городов.

29-летняя Анастасия Талышкина — успешный бизнесмен, владелица интернет-кондитерской «BEZMUKI» в Екатеринбурге. Ещё каких-то 3,5 года назад ей самой такое даже не снилось. Она купила пару кондитерских форм и начала печь торты на заказ. Готовкой занималась в основном по ночам, потому что сыну было всего шесть месяцев. На днях проект Анастасии стал финалистом Национальной премии «Бизнес-Успех». Её идея признана лучшей в УрФО.