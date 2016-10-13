«Уральские авиалинии» становятся лоукостером

Фото: Алексей Кунилов

Опубликовано в №192 от 14.10.2016

Конкуренция с другими авиаперевозчиками заставляет компанию оптимизировать расходы в ущерб уровню сервиса. «Уральские авиалинии» всё чаще критикуют за задержки рейсов, снижение качества питания на борту и даже за плохую уборку салона. В Инстаграме можно найти фотографии, где пассажиры, поднявшись в самолёт, обнаруживают на задних креслах неубранную еду и другой мусор. В самой авиакомпании не скрывают, что «планомерно занимаются сокращением расходов», в том числе оптимизируют питание на борту, и их бизнес-модель близка к лоукосту — бюджетным авиакомпаниям, которые предлагают низкую плату за авиаперелёт в обмен на отказ от большинства традиционных пассажирских услуг.

— Наш подход к питанию — там, где можно не кормить, мы не кормим, — прокомментировал «ОГ» коммерческий директор авиакомпании «Уральские авиалинии» Кирилл Скуратов. — Есть федеральный закон, по которому горячее питание предоставляется на рейсах, длящихся свыше трёх часов — мы его предоставляем.

По словам Скуратова, услуги кейтеринга в аэропортах стоят приличных денег, и компания экономит на этом для того, чтобы не повышать цены на билеты. Что касается уборки салона, то она производится в каждом аэропорту, это стандарт.

Ещё более болезненно пассажиры переживают задержки рейсов, которыми отличаются «Уральские авиалинии». По данным Росавиации, авиакомпания в сентябре замкнула тройку самых непунктуальных российских авиаперевозчиков, пропустив вперёд лишь «Азур Эйр» и «Красавиа»: в сентябре «Уральские авиалинии» выполнили 4 851 рейс, из которых был задержан 491 вылет, то есть каждый десятый. При этом 33 рейса было задержано более чем на шесть часов. Буквально вчера на 10 часов позже вылетел рейс в Краснодар.

— Это издержки роста (в этом году компания перевезла на 17 процентов пассажиров больше, чем год назад. — Прим. «ОГ»). У нас есть небольшие проблемы в осенней навигации с расписанием, потому что летом мы очень хорошо полетали, а сейчас надо одновременно ремонтировать много самолётов для подготовки к зимней навигации. Ситуация такая же, какой она бывает каждый год. Есть какой-то месяц, когда расписание начинает сбоить из-за того, что оно перестраивается с лета на зиму. Это нормальная ситуация, мы работаем с пассажирами, никого не бросаем. Есть задача летать на 100 процентов регулярно, но безопасность прежде всего, мы вынуждены ставить самолёты на техническое обслуживание. Если есть какие-то дефекты, которые требуют большего внимания, это приводит к задержкам, — прокомментировал Кирилл Скуратов.