«Урожай меньше, но его качество выше»

По данным министерства АПК и продовольствия, на вчерашний день в регионе убрано: зерновых и зернобобовых — 99,7 процента; картофеля — 95,9 процента; капусты — 92,5 процента; моркови — 77,5 процента; свёклы — 92,2 процента. Фото: Алексей Кунилов

Опубликовано в №193 от 15.10.2016

Уборка урожая на Среднем Урале завершается. В прошлые два дождливых года она была трудной. Как обстоят дела в этом году и каков урожай, рассказывает и.о. министра АПК и продовольствия области Михаил КОПЫТОВ.

Овощи

Потребности своего рынка в овощах мы в этом году закроем. По разным культурам ситуация может отличаться. Например, капусты в этом году будет больше, неплохой урожай свёклы, а вот моркови соберём меньше. Объясняется это тем, что год был жарким, капусте это не помеха — в крупных хозяйствах она вся на поливе, свёкла — засухоустойчивая культура, а моркови влаги не хватило.

Картофеля накопаем немного поменьше, чем в прошлом году, где-то 660–670 тысяч тонн. Для того чтобы региону себя обеспечить, надо 550–560 тысяч тонн. Так что примерно сто тысяч тонн у нас останется ещё на продажу. Плюс, как известно, в июне к нам завозят картофель из южных районов, потому что свой мы можем хранить только до мая, не хватает хранилищ, оснащённых холодильным оборудованием. Такую базу хранения мы создаём, на конец года уже сможем 16 тысяч тонн картофеля и овощей складировать в современных хранилищах.

Меня сейчас очень волнует то, как мы завершим уборку картофеля. Осталось немного, процентов пять. Это примерно 580 гектаров. Но мешает сырая погода. Особенно тяжело в Тугулыме, там не закончили копку картофеля два хозяйства — ООО «Радуга» и ООО «Уральское полесье». В этом году их и летом мочило — они радовались, урожай будет повыше, и осенью у них дождей было больше. Вся необходимая техника и люди там есть. Просто не могут заехать в поле — сыро.

Зерно

Жаркая погода помогла начать уборку зерновых рано — уже 8 августа. В прошлые два года комбайны у нас часто простаивали, потому что сушилки не справлялись с потоком сырого зерна. А в этом году зерно было сухое, комбайны шли хорошо, задержек не было. Поэтому и убрали на данный момент более 99 процентов площадей. Но мы опыт тяжёлой уборки прошлых двух лет учли — в этом году плюсом успели смонтировать 18 зерносушилок. Мы специально решили стимулировать строительство зерносушильных комплексов, потому что жара, которая была этим летом, нетипична для нас, а вот такая сырая погода повторится.

Убрать предстоит ещё около 900 гектаров зерновых и зернобобовых. Это — менее 0,5 процента всех площадей, занятых этими культурами. Такие поля есть в Талицком, Пышминском округах, в Байкаловском районе. Урожайность зерновых в этом году более 18 центнеров зерна с гектара — хороший результат. Урожай меньше, чем в прошлом году, но качество зерна выше.

Благодаря тому, что уборка шла быстрее, мы и зябь в этом году лучше поднимаем. На сегодня вспахали 87 процентов зяби, в прошлом году было 58. Для нас это важно: во-первых, это накопление влаги в почве, во-вторых — меньше будет сорняков на будущий год. А главное — если мы нынче основные поля вспашем, на посевной будущего года будет намного легче.

Кормовые

По плану нам нужно было заготовить порядка 27 центнеров кормовых единиц на условную голову скота. Мы заготовили примерно по 26 центнеров. Чуть более четырёх центнеров кормовых единиц на корову у нас осталось с прошлого года. Поэтому кормами грубыми и сочными мы в целом обеспечены, но у нас есть около десятка хозяйств, в которых этой зимой будет ощущаться недостаток кормов. Мы о них знаем; знаем, у кого в области есть излишки кормов, поэтому внутри региона постараемся эту проблему решить. Нынче и качество заготовленных кормов будет чуть лучше, чем в прошлом году, но сегодня мы пока кормим прошлогодними кормами и плюсуем молоко — в среднем по 500 граммов на корову в сутки получаем молока больше, чем в прошлом году.

Хозяйства в этом году заготовили много кукурузы. Она была нынче с початками, значит, и сухого вещества в таком корме будет больше. Расширили посевы рапса. Молочное животноводство получит больше рапсового жмыха, который позволит прибавить надои. Производство молока в области растёт с 2009 года, и мы ни разу не сорвались.