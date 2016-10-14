Автор


Мария
Кутепова

Вместе с купюрой «Владивосток 2000» в России ждут всплеск мошенничеств

  • Опубликовано в №193 от 15.10.2016 

В 2017 году в России появятся новые купюры номиналом 200 и 2000 рублей. Весь 2016 год Центральный банк проводил беспрецедентную «народную» кампанию, итогом которой должен был стать выбор региона, которому будет посвящена новая купюра.

Лидерами голосования стали Дальний Восток и Севастополь. Но глава Центробанка Эльвира Набиуллина в эфире телеканала «Россия 1» сказала, что все знают песню группы «Мумий Тролль» и вариант «Владивосток 2000» возможен. Напомним, что ранее россияне создали петицию за то, чтобы на купюре номиналом две тысячи рублей появился Владивосток. Банк России объяснил необходимость введения в оборот новых денег созданием более удобной системы расчёта. Львиная доля платежей осуществляется в интервале между 100 и 500 рублями, а также от 1000 до 5000 рублей, поэтому возник спрос на промежуточную купюру.

Новые купюры будут печататься на фабрике Гознака в Пермском крае. Потом они поступят в хранилища Банка России по всей стране и будут выпускаться в обращение по графику в определённом для каждого субъекта количестве. Процесс небыстрый, считают эксперты. Впрочем, первое время появление денег с новым номиналом может сопровождаться рядом негативных последствий.

— Будет тяжело пользоваться новой купюрой, но это вопрос привычки. Я бы не называл происходящее «запуском станка». Это нормальный процесс, когда купюры меняются, когда появляются более защищённые дензнаки. Не вижу угрозы, что начнётся разгон инфляции, — говорит финансовый аналитик Константин Селянин.

По мнению зампредседателя Уральского банковского союза Евгения Болотина, для потребителя появление новых купюр пройдёт достаточно комфортно. «Основные трудности возникнут у банков, которым предстоит перепрограммировать оборудование, и торговых сетей, которым нужно будет учить кассиров. Вообще, чем больше купюр находится в обращении, тем больше нагрузка на банковские узлы. На мой взгляд, главная опасность этого периода — всплеск мошенничеств. Новые деньги ещё плохо знают. Важно, чтобы люди понимали, что никаких специальных программ обмена нет», — считает Болотин.

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Вместе с купюрой «Владивосток 2000» в России ждут всплеск мошенничеств
В 2017 году в России появятся новые купюры номиналом 200 и 2000 рублей. Весь 2016 год Центральный банк проводил беспрецедентную «народную» кампанию, итогом которой должен был стать выбор региона, которому будет посвящена новая купюра.

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