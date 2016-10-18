Китайский порт Сюнькэ модернизируют для активизации контактов с Россией

Опубликовано в №195 от 19.01.2016

В терминале порта Сюнькэ города Хэйхэ заработал новый кран грузоподъёмностью 25 тонн, сообщил газете «Хэйлунцзянская экономика» директор канцелярии внешних сношений и портовых дел Сюнькэ господин Гуан Юнхун.

В прошлом году уезд Сюнькэ (входит в состав городского округа Хэйхэ) вложил 30 миллионов юаней для первого этапа проекта реконструкции порта площадью 25 тысяч квадратных метров. На данный момент введён в эксплуатацию пассажирский причал площадью 3000 «квадратов» и трейлерный причал площадью 2000 квадратных метров. По итогам модернизации годовая способность передачи грузов достигнет 1 миллиона тонн, объём пассажиропотока — 200 тысяч человек.

В июне этого года в уезде Сюнькэ началось строительство центра взаимной российско-китайской торговли между жителями Сюнькэ и российского села Поярково. Площадь торгового центра составит 23,6 тысячи квадратных метров.

Кроме того, на основе портового окна создан туристический центр «Ку Э Бинь», который будет продавать туры по Китаю для россиян с въездом через город Хэйхэ, а также туры для жителей Китая по Амурской области. Среди турпродуктов — посещение крупнейшей ГЭС на Дальнем Востоке, рыболовные туры в село Поярково Амурской области, а также туры по российским наиболее колоритным деревням.