На Среднем Урале родилось рекордное число двойняшек

За последний год в регионе родилось 834 пары двойняшек. Фото: Алексей Кунилов

Опубликовано в №195 от 19.10.2016

Вчера на заседании правительства Свердловской области и.о. министра социальной политики Андрей Злоказов представил доклад о положении семьи и детей в регионе по итогам 2015 года. На 118 страницах документа изложены основные тенденции в демографии, достигнутые в предыдущие годы.

О детях

В регионе в 2015 году родилось около 63 тысяч малышей, причём отмечено увеличение количества родившихся вторых, третьих и четвёртых детей в семьях. Кроме того, в прошлом году на Среднем Урале родилось рекордное как минимум за последние пять лет количество двойняшек — 834 пары. В 17 семьях родились тройни. Наибольший рост рождаемости демонстрировали Екатеринбург, Верхняя Пышма, Берёзовский, ЗАТО Свободный, Заречный и Камышловский МР.

В области зарегистрировано свыше 44 тысяч многодетных семей, что почти на 6 тысяч больше показателя 2014 года. В них воспитывается более чем 144,5 тысячи детей. К началу 2016 года в области проживало более 2500 семей, где воспитывается более 5 детей, 18 семей, где больше 10 детей. На 19,5 процента сократился региональный банк данных о детях-сиротах. Количество приёмных семей в регионе составило почти 5500, почти на 1000 больше, чем в 2014 году. На обеспечение жильём детей-сирот в 2015 году выделено около миллиарда рублей, квартиры предоставлены 770 сиротам.

Отмечены и тревожные тенденции, например, растёт число преступлений, совершённых против несовершеннолетних, в том числе и родителями. Высока детская смертность от несчастных случаев.

— В последние два года мы преодолели в области так называемый «русский крест», рождаемость превысила смертность, и чтобы тенденцию сохранить, нужно иметь в виду два момента: сохранение физиологического здоровья населения и уверенность в завтрашнем дне. Горизонт планирования в вопросах демографии — это стратегический план развития региона до 2030 года, — прокомментировал для «Областной газеты» представленный доклад и.о. заместителя председателя областного правительства Александр Высокинский.

О деньгах

На заседании и.о. заместителя председателя правительства — министра финансов Галина Кулаченко внесла на рассмотрение поправки в бюджет Свердловской области на 2016 год.

Дополнительные доходы составили 1,9 миллиарда руб-лей. Налог на прибыль организаций вырос на 4,3 миллиарда от запланированного, доходы от акцизов на нефтепродукты — на 0,6 миллиарда рублей. Из федерального бюджета поступили 114 миллионов рублей на реконструкцию муниципальных объектов физической культуры и спорта. 103,5 миллиона направлено Фондом содействия реформированию ЖКХ на переселение граждан из аварийного жилья. Более 80 миллионов рублей — на предоставление субвенций муниципальным образованиям на компенсацию льготникам взноса на капремонт. По поручению губернатора региона Евгения Куйвашева на реконструкцию моста на улице Фрунзе 173 миллиона получит Нижний Тагил. На 150 миллионов сократятся расходы на обслуживание госдолга. Расходы на дорожное хозяйство в 2016 году увеличатся на 323,1 миллиона рублей.