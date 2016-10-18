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Налог на недвижимость может вырасти втрое

18 октября 2016, 19:00
Сумма налога на имущество для свердловчан выросла более чем в три раза. Фото: Алексей Кунилов

Сумма налога на имущество для свердловчан выросла более чем в три раза. Фото: Алексей Кунилов

  • Опубликовано в №195 от 19.10.2016 

Свердловская область отложила переход на новую методику расчёта налога на имущество физлиц. Но даже по старой системе за недвижимость придётся платить намного больше.

Что изменилось?

Жители Свердловской области начали получать квитанции для уплаты налога на имущество за 2015 год. Разослано уже более миллиона уведомлений. Впервые в квитанции каждого налогоплательщика будет содержаться информация обо всех объектах недвижимости, которые есть у гражданина, чтобы заплатить налог можно было одномоментно. Главное изменение — расчёт суммы для уплаты налога проводится с применением единого коэффициента-дефлятора, установленного правительством РФ. Сумма уплаты налога на недвижимость для всех становится больше.

Как считать?

Для объектов стоимостью до 300 тысяч в Екатеринбурге применяется ставка 0,1 процента, от 300 до 500 тысяч — от 0,1 до 0,25 процента, свыше 500 тысяч — 2500 рублей плюс один процент от суммы. Расчёт суммы к уплате проводится с использованием инвентаризационной стоимости (указана в налоговой квитанции или в документах на недвижимость объекта недвижимости), умноженной на коэффициент-дефлятор. К примеру, в 2014 году инвентаризационная стоимость квартиры в Екатеринбурге составила 270 тысяч рублей, поэтому сумма налога за 2014 год составила 270 рублей. Но в 2015 году появляется коэффициент 1,147. Умножаем инвентаризационную стоимость на дефлятор, получаем 309 тысяч рублей. Значит, используется ставка по категории объектов стоимостью от 300 до 500 тысяч рублей. В Екатеринбурге это 0,25 процента, поэтому сумма налога составит 740 рублей — то есть в три раза больше, чем за 2014 год. Чтобы сделать такой расчёт самостоятельно, можно воспользоваться сервисом «Справочная информация о ставках и льготах» на сайте ФНС России, где есть данные о ставках и льготах в каждом муниципалитете.

Особые условия

Граждане, которые были освобождены от уплаты налога на имущество физических лиц, сохраняют свою льготу, но только по одному объекту из группы. Если у льготника несколько квартир или гаражей, то налог можно не платить только за одну квартиру или один гараж. В списке льготников — участники ВОВ, военнослужащие, инвалиды 1,2 групп, пенсионеры и др. Также налог не уплачивается со специально оборудованных сооружений, используемых исключительно как творческие мастерские, ателье, негосударственные музеи, библиотеки. Новый срок уплаты налога — 1 декабря 2016 года. До этого времени гражданин должен успеть оспорить сумму налога, если произошла ошибка и расчёт в отношении него был сделан неверно.

Такие примеры есть в Екатеринбурге. В Кировском районе города жителям отправили квитанции, где имущественный налог по ряду объектов рассчитывался по завышенной ставке. В Управлении Федеральной налоговой службы по Свердловской области сообщили, что это произошло из-за технической ошибки, которая уже устранена.

Партнёр аудиторской группы «Капитал» Виктор Иваницкий говорит, что в случае, если оценка налога была произведена неверно, собственник имущества может написать жалобу в территориальную налоговую инспекцию и добиваться перерасчёта.

— Ведомство должно рассмотреть заявление и либо исправить ошибку, либо аргументированно отказать. Если гражданин не согласен, он может обратиться в вышестоящий орган — региональное налоговое управление — и подать исковое заявление в суд, — описывает порядок действий Иваницкий.

В УФНС по Свердловской области понимают, что вопросов у граждан по новой методике расчёта будет достаточно, поэтому 18–19 ноября во всех налоговых инспекциях будут проведены дни открытых дверей.

Хуже не будет

Действующая методика расчёта налога на имущество, привязанная к инвентаризационной стоимости, должна быть изменена с 2020 года. Свердловская область попала в список из 29 «пилотных территорий» и могла бы перейти на другую модель, при которой налог рассчитывается исходя из кадастровой цены. Однако последняя массовая кадастровая оценка стоимости земли в 2011 году вызвала нарекания к качеству, волну негодования и массовое оспаривание кадастровой стоимости земли в судах. Большинство решений выносились в пользу землепользователей. Региональный законодатель считает, что субъект не готов к переходу на новую систему, поэтому областной закон не был принят, когда это делали другие регионы.

— Это связано с отсутствием полной базы по имуществу физических лиц. Должна быть произведена массовая государственная переоценка, выделены средства на это. Было проведено не одно рабочее совещание, и пока решений нет. По моим данным, в 2017 году деньги на эту работу не запланированы. Регион не будет форсировать эту работу. Дождёмся 2020 года, хотя не исключаю, что федерация даст территориям дополнительно ещё год-два, — считает глава бюджетного комитета Заксобрания Свердловской области Владимир Терешков.

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