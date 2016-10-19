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Екатеринбург займётся ливнёвкой

19 октября 2016, 17:50 / Экономика
Реки во дворах — обычная для Екатеринбурга картина. Фото: Александр Зайцев

Реки во дворах — обычная для Екатеринбурга картина. Фото: Александр Зайцев

  • Опубликовано в №196 от 20.10.2016

Администрация Екатеринбурга объявила открытый конкурс на разработку схемы водоотведения дождевой канализации на период 2016–2026 годов. За 6 миллионов рублей к концу апреля 2017 года подрядчик должен оценить существующее положение дел, рассчитать объёмы дождевой воды, которую необходимо отводить, предложить состав работ и оценить их стоимость.

Состояние ливневой канализации в Екатеринбурге постоянно вызывает нарекания горожан. Лужи на тротуарах и дорогах, провалы грунта, затопленные подвалы — обо всём этом неоднократно писала «ОГ». Исправить ситуацию точечными ремонтами уже невозможно. Нужны комплексные решения, рассчитанные на развитие города. И такое решение для Екатеринбурга скоро может появиться.

Как сказал «ОГ» мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, «это далекоидущий серьёзный проект». Первой в рамках выполнения работ, уже к 20 декабря этого года, должна появиться электронная модель системы водоотведения дождевых стоков, выполненная в геоинформационной системе. Эта система позволяет анализировать состояние сетей, моделировать последствия крупных сбросов воды, а также определять места скрытых засоров. Как ранее озвучивал преподаватель кафедры «Водное хозяйство и технология воды» строительного института УрФУ Сергей Кислицын, в некоторых местах трубопроводы могут быть просто забиты мусором, именно поэтому вода подмывает грунты и течёт по улицам во время сильного дождя вместо того, чтобы уходить в канализационные стоки.

После утверждения схемы появится возможность подавать аргументированные заявки на финансирование со стороны региона и федерации.

Много ли это, 6 миллионов за разработку схемы ливневой канализации?

— Думаю, что очень мало, — прокомментировал генеральный директор ООО «Урал Процесс Инжиниринг Компания (УПЕК)» Арон Халемский. — Поэтому пока мы не приняли решения, участвовать ли нам в этом конкурсе.

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Екатеринбург займётся ливнёвкой
Администрация Екатеринбурга объявила открытый конкурс на разработку схемы водоотведения дождевой канализации на период 2016–2026 годов. За 6 миллионов рублей к концу апреля 2017 года подрядчик должен оценить существующее положение дел, рассчитать объёмы дождевой воды, которую необходимо отводить, предложить состав работ и оценить их стоимость.

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