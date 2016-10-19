В столице Урала появится Западный автовокзал

Опубликовано в №196 от 20.10.2016

В администрации Екатеринбурга прокомментировали заявление замглавы администрации Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгения Липовича о переносе Северного автовокзала на запад города. Как заявил «ОГ» пресс-секретарь горадминистрации Денис Сухоруков, речь идёт о создании в уральской столице нового автовокзала — Западного, куда перенесут только часть транспортных потоков с Северного.

— Планируется, что люди будут переходить с железнодорожного вокзала на Северный и дальше добираться по Свердловской области или в другой регион. Также они смогут приехать на Северный автовокзал и уехать дальше на поезде. Маршруты местного значения будут переведены на Западный автовокзал, — рассказал Денис Сухоруков.

Новый автовокзал разместится за Новомосковским рынком. Строить вокзал будет частный инвестор. Северный автовокзал после реконструкции переименуют в Центральный.

Напомним, ранее руководство Северного автовокзала заявило о нецелесообразности переноса транспортного узла на запад города, поскольку большая часть рейсов оттуда сегодня уходит на север области. В связи с возможным переносом журналисты revda-info.ru опросили читателей — как выяснилось, треть из них ездит в Екатеринбург на автобусе, доезжая при этом именно до Северного автовокзала.