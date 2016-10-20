Автор


Свердловчанин создал самый популярный в стране сельскохозяйственный портал – fermer.ru

20 октября 2016, 17:08 / Экономика
Алексей Воложанин, житель села Косулино, создал самый популярный в стране сельскохозяйственный портал — fermer.ru. Фото: Алексей Кунилов

Алексей Воложанин, житель села Косулино, создал самый популярный в стране сельскохозяйственный портал — fermer.ru. Фото: Алексей Кунилов

  • Опубликовано в №197 от 21.10.2016 

Алексей Воложанин — владелец популярного интернет-ресурса по сельскому хозяйству — fermer.ru, посещаемость которого сегодня доходит до 75 тысяч пользователей в день. Живёт в селе Косулино под Екатеринбургом, у него фермерское хозяйство. Но в последние годы главной для него работой стало формирование контента для своего портала, что подразумевает бесконечные поездки по стране и встречи со многими интересными людьми, работающими на селе.

— Как так случилось, что домен fermer.ru оказался у вас?

— Я сам в Интернете уже почти 20 лет, с 1997 года, это чуть меньше, чем занимаюсь сельским хозяйством, и в 2000 году, на момент регистрации fermer.ru, такие домены лежали никому не нужные, не востребованные. Изначально я вёл под этим именем свою домашнюю страницу фермера Алексея Воложанина. Сам я занимаюсь разведением птицы, кроликов. И это продолжалось до 2004 года, когда стал получать по электронной почте массу вопросов — как купить молодняк птицы, как содержать. Я начал на них отвечать, количество вопросов, соответственно, росло, и тогда мы решили, что нужно делать большой ресурс по сельскому хозяйству. Его мы запустили в 2008 году, но активно начали работать с 2010 года. Сразу поставили планку делать как минимум портал федерального уровня. Так и случилось. Начали этот проект с программистом из Екатеринбурга Анастасией Золотко. Сейчас в нашей команде в общей сложности восемь человек из самых разных регионов, например, главный программист — из Краснодара, оператор живёт в Москве, там же — водитель. Я лечу туда, они меня встречают, и мы едем по хозяйствам.

Соревнование владельцев подсадных уток в Тульской области. Фото: из архива Алексея Воложанина

— Куда ездили, например, этой осенью?

— Недавно вернулся из Тульской области, где проходило соревнование владельцев подсадных уток. Это не дикая утка, не кряква, это одомашненная дикая утка и разводится на Руси уже более двухсот лет. Об этой породе мало кто знает. У неё громче крик, более заметное поведение, и она лучше подзывает селезня, чем и пользуются охотники. Очень любопытно было всё это наблюдать, снимать, причём владельцы таких уток — все люди увлечённые, совершенно разного социального статуса — от банкиров и до простых трактористов.

— Как находите темы, поводы для будущих материалов?

— В сезон до полевых работ, когда сельский человек может потратить время на Интернет, у нас до 75 тысяч посетителей в день на портале. Мало того, мы ведём ещё Ютуб-канал, на котором 80 миллионов просмотров и 79 тысяч подписчиков. Это крупнейший ресурс по сельскому хозяйству на русском языке. Я просматриваю наш форум и вижу, что интересует наших читателей. Они часто сами предлагают: приезжайте к нам. Мы всегда откликаемся, но у нас главное условие: в хозяйстве должна быть некая фишка — ехать на очередную ферму, где всё как у всех, нам неинтересно. Вот на ближайшее время запланировали поездку к самодельщикам в Орёл. Там местный умелец Михаил Лисица делает уникальные трактора, никаких патентов у него нет, но он размещает всю информацию по ним в Интернете, и люди начинают по его чертежам делать то же самое, советуются с ним, он подсказывает. На Украине уже запчасти для этого трактора стали производить.

Интернет-проект отнимает сегодня массу времени у фермера Алексея Воложанина, он вынужден сокращать хозяйство. А когда-то производил до 5 тонн мяса кроликов и птицы в год. Фото: Алексей Кунилов

— Село наше богато такими людьми?

— К счастью, да. Кто-то кабины для тракторов делает лучше импортных, кто-то — прицепные орудия. Некоторые идеи наших людей просто поражают. Например, приезжаем в хозяйство одного ленинградского фермера — он выращивает бычков абердин-ангусской породы на мясо, закупил в Австралии 250 племенных нетелей. Рядом с коровником построил… пивоварню. Зачем, спрашиваем. А пиво у него, оказывается, побочный продукт, он даже им не торгует, к нему приезжают и забирают его другие. Ему важна пивная дробина, которая получается в результате пивного производства, он включает её в рацион животных. Кстати, в пивной дробине, в отличие от спиртовой барды, нет алкоголя, это разваренное пророщенное зерно, если ещё и свежее — то, что надо для кормления скотины.

— Какова география таких поездок?

— Самая восточная точка, где мы были — Байкал, западная — Брест, северная — Питер и Ярославль, южная — Таджикистан.

— В Таджикистане что снимали?

— Нас пригласила Таджикская академия сельскохозяйственных наук. Основная цель — посмотреть гиссарских баранов — это самые крупные в мире бараны, мясо у них совершенно без запаха. Мы проехали по всему Таджикистану, разговаривали с потомственными гиссароводами. Считалось, что в Таджикистане уже нет чистопородных гиссарских овец, такие разговоры муссировались в том числе и на нашем ресурсе. Убедились, что есть, и много.

— Кто те люди, что смотрят и читают эти материалы?

— Кто-то приходит к нам опыта набраться, кто-то — рассказать про себя. Люди разные. Недавно человек написал из Москвы: смотрю ваше видео в качестве релакса. Вот сижу в офисе, занимаюсь какой-то рутиной, смотрю то, что вы сняли — вот она, настоящая жизнь. И такой нецелевой аудитории много. Одно из самых популярных наших видео — это съёмки с Бизон-Трек-Шоу, гонки тракторов, которые ежегодно проходят под Ростовом-на-Дону. Это крупнейшие соревнования в России на тракторах марки МТЗ. Мы там и с квадрокоптера снимаем, и камеру в трактор крепим. В прошлом году туда на гонки приезжал на своём тракторе наш фермер Александр Маляр. Шансов на победу у него, конечно, не было, потому что там трактора все точенные и переточенные. У некоторых ребят есть специальные гоночные трактора, на которых они в поле не работают. Кстати, там же, в Ростове-на-Дону, снимали и в крупнейшем в России музее сельхозтехники — 24 трактора, самый старый — Маккормик Формал 1924 года выпуска. Вся техника импортная, спросили: почему нет отечественной? Оказывается, в Советском Союзе не хватало запчастей, и вся списанная техника шла на донорство. Наши трактора просто не сохранились.

Гонки тракторов под Ростовом-на-Дону. Фото: из архива Алексея Воложанина

— В Свердловской области что-то интересное нашли?

— У нас в области тоже есть много интересных фермеров: мы у полевчанина Андрея Аникьеваснимали, у Сергея Баклыкова, он из Сысерти, у Дениса Банных из Двуреченска. Тот вообще поставляет салаты для «Уральских авиалиний».

— Почему ездите только к фермерам?

— Нас интересуют в первую очередь фермерские хозяйства. Агрохолдинги — в последнюю очередь, потому что там бизнеса сельского нет, там только государственные дотации, как только государство перестанет платить деньги агрохолдингам, они придут в упадок. А фермеры — это всё равно что авантюристы-золото-искатели. Они будут самым невероятным способом пытаться заработать. Фермерство — это бизнес, и подходить к нему надо, именно изу-

чая бизнес-процессы: что производить, куда сбывать? И мы как раз им в этом помогаем. А ещё, как мне кажется, мы делаем и очень важную для государства работу. Например, пару лет назад мы проехали более пяти тысяч километров по шести областям европейской части страны, побывали в полусотне хозяйств, которые занимаются породными гусями. Нас интересовали две породы — холмогорская и тульская бойцовая, потому что они — достояние России. Мы зафиксировали на момент осени 2014 года состояние этих пород в России. До нас этого не делал никто. Меня порадовало то, что птица на самом деле есть. Снято 30 часов видео. Я считаю, что это уникальный материал.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

Новое в рубрике Экономика

час назад

9 мэров и бизнес-омбудсмен помогли предпринимателям
В девяти городских округах Свердловской области по просьбе глав снизят ставки арендной платы на земельные участки, находящиеся в госсобственности и на неразграниченных землях

час назад

Строители объявили трёхлетний «сезон глубокой заморозки»
Инвесторы не начинают новые промышленные стройки и переносят сроки по уже анонсированным

2 часа назад

Свердловчанин создал самый популярный в стране сельскохозяйственный портал – fermer.ru
Посещаемость портала сегодня доходит до 75 тысяч пользователей в день.

19 октября 2016

До этого были только слова
Сделаны первые реальные шаги по воплощению в жизнь проекта «Большой Екатеринбург».

19 октября 2016

В столице Урала появится Западный автовокзал
В администрации Екатеринбурга прокомментировали заявление замглавы администрации Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгения Липовича о переносе Северного автовокзала на запад города. Как заявил «ОГ» пресс-секретарь горадминистрации Денис Сухоруков, речь идёт о создании в уральской столице нового автовокзала — Западного, куда перенесут только часть транспортных потоков с Северного.

19 октября 2016

Екатеринбург займётся ливнёвкой
Администрация Екатеринбурга объявила открытый конкурс на разработку схемы водоотведения дождевой канализации на период 2016–2026 годов. За 6 миллионов рублей к концу апреля 2017 года подрядчик должен оценить существующее положение дел, рассчитать объёмы дождевой воды, которую необходимо отводить, предложить состав работ и оценить их стоимость.

18 октября 2016

На Среднем Урале родилось рекордное число двойняшек
Вчера на заседании правительства Свердловской области и.о. министра социальной политики Андрей Злоказов представил доклад о положении семьи и детей в регионе по итогам 2015 года. На 118 страницах документа изложены основные тенденции в демографии, достигнутые в предыдущие годы.

18 октября 2016

Налог на недвижимость может вырасти втрое
Свердловская область отложила переход на новую методику расчёта налога на имущество физлиц. Но даже по старой системе за недвижимость придётся платить намного больше.

18 октября 2016

Китайский порт Сюнькэ модернизируют для активизации контактов с Россией
В терминале порта Сюнькэ города Хэйхэ заработал новый кран грузоподъёмностью 25 тонн, сообщил газете «Хэйлунцзянская экономика» директор канцелярии внешних сношений и портовых дел Сюнькэ господин Гуан Юнхун.

18 октября 2016  Реклама

Розничный филиал ВТБ в Екатеринбурге увеличил кредитный портфель до 14 млрд рублей
По итогам работы за 9 месяцев 2016 года розничный филиал банка ВТБ в Екатеринбурге увеличил кредитный портфель на 9%, до 14 млрд рублей.

Последние новости
Что было раньше