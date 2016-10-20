Свердловчанин создал самый популярный в стране сельскохозяйственный портал – fermer.ru

Алексей Воложанин, житель села Косулино, создал самый популярный в стране сельскохозяйственный портал — fermer.ru. Фото: Алексей Кунилов

Опубликовано в №197 от 21.10.2016

Алексей Воложанин — владелец популярного интернет-ресурса по сельскому хозяйству — fermer.ru, посещаемость которого сегодня доходит до 75 тысяч пользователей в день. Живёт в селе Косулино под Екатеринбургом, у него фермерское хозяйство. Но в последние годы главной для него работой стало формирование контента для своего портала, что подразумевает бесконечные поездки по стране и встречи со многими интересными людьми, работающими на селе.

— Как так случилось, что домен fermer.ru оказался у вас?

— Я сам в Интернете уже почти 20 лет, с 1997 года, это чуть меньше, чем занимаюсь сельским хозяйством, и в 2000 году, на момент регистрации fermer.ru, такие домены лежали никому не нужные, не востребованные. Изначально я вёл под этим именем свою домашнюю страницу фермера Алексея Воложанина. Сам я занимаюсь разведением птицы, кроликов. И это продолжалось до 2004 года, когда стал получать по электронной почте массу вопросов — как купить молодняк птицы, как содержать. Я начал на них отвечать, количество вопросов, соответственно, росло, и тогда мы решили, что нужно делать большой ресурс по сельскому хозяйству. Его мы запустили в 2008 году, но активно начали работать с 2010 года. Сразу поставили планку делать как минимум портал федерального уровня. Так и случилось. Начали этот проект с программистом из Екатеринбурга Анастасией Золотко. Сейчас в нашей команде в общей сложности восемь человек из самых разных регионов, например, главный программист — из Краснодара, оператор живёт в Москве, там же — водитель. Я лечу туда, они меня встречают, и мы едем по хозяйствам.

Соревнование владельцев подсадных уток в Тульской области. Фото: из архива Алексея Воложанина

— Куда ездили, например, этой осенью?

— Недавно вернулся из Тульской области, где проходило соревнование владельцев подсадных уток. Это не дикая утка, не кряква, это одомашненная дикая утка и разводится на Руси уже более двухсот лет. Об этой породе мало кто знает. У неё громче крик, более заметное поведение, и она лучше подзывает селезня, чем и пользуются охотники. Очень любопытно было всё это наблюдать, снимать, причём владельцы таких уток — все люди увлечённые, совершенно разного социального статуса — от банкиров и до простых трактористов.

— Как находите темы, поводы для будущих материалов?

— В сезон до полевых работ, когда сельский человек может потратить время на Интернет, у нас до 75 тысяч посетителей в день на портале. Мало того, мы ведём ещё Ютуб-канал, на котором 80 миллионов просмотров и 79 тысяч подписчиков. Это крупнейший ресурс по сельскому хозяйству на русском языке. Я просматриваю наш форум и вижу, что интересует наших читателей. Они часто сами предлагают: приезжайте к нам. Мы всегда откликаемся, но у нас главное условие: в хозяйстве должна быть некая фишка — ехать на очередную ферму, где всё как у всех, нам неинтересно. Вот на ближайшее время запланировали поездку к самодельщикам в Орёл. Там местный умелец Михаил Лисица делает уникальные трактора, никаких патентов у него нет, но он размещает всю информацию по ним в Интернете, и люди начинают по его чертежам делать то же самое, советуются с ним, он подсказывает. На Украине уже запчасти для этого трактора стали производить.

Интернет-проект отнимает сегодня массу времени у фермера Алексея Воложанина, он вынужден сокращать хозяйство. А когда-то производил до 5 тонн мяса кроликов и птицы в год. Фото: Алексей Кунилов

— Село наше богато такими людьми?

— К счастью, да. Кто-то кабины для тракторов делает лучше импортных, кто-то — прицепные орудия. Некоторые идеи наших людей просто поражают. Например, приезжаем в хозяйство одного ленинградского фермера — он выращивает бычков абердин-ангусской породы на мясо, закупил в Австралии 250 племенных нетелей. Рядом с коровником построил… пивоварню. Зачем, спрашиваем. А пиво у него, оказывается, побочный продукт, он даже им не торгует, к нему приезжают и забирают его другие. Ему важна пивная дробина, которая получается в результате пивного производства, он включает её в рацион животных. Кстати, в пивной дробине, в отличие от спиртовой барды, нет алкоголя, это разваренное пророщенное зерно, если ещё и свежее — то, что надо для кормления скотины.

— Какова география таких поездок?

— Самая восточная точка, где мы были — Байкал, западная — Брест, северная — Питер и Ярославль, южная — Таджикистан.

— В Таджикистане что снимали?

— Нас пригласила Таджикская академия сельскохозяйственных наук. Основная цель — посмотреть гиссарских баранов — это самые крупные в мире бараны, мясо у них совершенно без запаха. Мы проехали по всему Таджикистану, разговаривали с потомственными гиссароводами. Считалось, что в Таджикистане уже нет чистопородных гиссарских овец, такие разговоры муссировались в том числе и на нашем ресурсе. Убедились, что есть, и много.

— Кто те люди, что смотрят и читают эти материалы?

— Кто-то приходит к нам опыта набраться, кто-то — рассказать про себя. Люди разные. Недавно человек написал из Москвы: смотрю ваше видео в качестве релакса. Вот сижу в офисе, занимаюсь какой-то рутиной, смотрю то, что вы сняли — вот она, настоящая жизнь. И такой нецелевой аудитории много. Одно из самых популярных наших видео — это съёмки с Бизон-Трек-Шоу, гонки тракторов, которые ежегодно проходят под Ростовом-на-Дону. Это крупнейшие соревнования в России на тракторах марки МТЗ. Мы там и с квадрокоптера снимаем, и камеру в трактор крепим. В прошлом году туда на гонки приезжал на своём тракторе наш фермер Александр Маляр. Шансов на победу у него, конечно, не было, потому что там трактора все точенные и переточенные. У некоторых ребят есть специальные гоночные трактора, на которых они в поле не работают. Кстати, там же, в Ростове-на-Дону, снимали и в крупнейшем в России музее сельхозтехники — 24 трактора, самый старый — Маккормик Формал 1924 года выпуска. Вся техника импортная, спросили: почему нет отечественной? Оказывается, в Советском Союзе не хватало запчастей, и вся списанная техника шла на донорство. Наши трактора просто не сохранились.

Гонки тракторов под Ростовом-на-Дону. Фото: из архива Алексея Воложанина

— В Свердловской области что-то интересное нашли?

— У нас в области тоже есть много интересных фермеров: мы у полевчанина Андрея Аникьеваснимали, у Сергея Баклыкова, он из Сысерти, у Дениса Банных из Двуреченска. Тот вообще поставляет салаты для «Уральских авиалиний».

— Почему ездите только к фермерам?

— Нас интересуют в первую очередь фермерские хозяйства. Агрохолдинги — в последнюю очередь, потому что там бизнеса сельского нет, там только государственные дотации, как только государство перестанет платить деньги агрохолдингам, они придут в упадок. А фермеры — это всё равно что авантюристы-золото-искатели. Они будут самым невероятным способом пытаться заработать. Фермерство — это бизнес, и подходить к нему надо, именно изу-

чая бизнес-процессы: что производить, куда сбывать? И мы как раз им в этом помогаем. А ещё, как мне кажется, мы делаем и очень важную для государства работу. Например, пару лет назад мы проехали более пяти тысяч километров по шести областям европейской части страны, побывали в полусотне хозяйств, которые занимаются породными гусями. Нас интересовали две породы — холмогорская и тульская бойцовая, потому что они — достояние России. Мы зафиксировали на момент осени 2014 года состояние этих пород в России. До нас этого не делал никто. Меня порадовало то, что птица на самом деле есть. Снято 30 часов видео. Я считаю, что это уникальный материал.