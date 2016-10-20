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Строители объявили трёхлетний «сезон глубокой заморозки»

20 октября 2016, 17:43 / Экономика
Отсутствие новых проектов приведёт к ухудшению положения строительных компаний. Фото: Александр Зайцев

Отсутствие новых проектов приведёт к ухудшению положения строительных компаний. Фото: Александр Зайцев

  • Опубликовано в №197 от 21.10.2016 

Инвесторы не начинают новые промышленные стройки и переносят сроки по уже анонсированным. За три года снижение динамики может составить 60 процентов.

Темпы промышленного строительства на Среднем Урале будут замедляться. Объём ввода новых производственных мощностей, по данным Союза строителей Свердловской области, по итогам 2016 года сократится на 20 процентов. Такое же падение будет наблюдаться ежегодно до 2019 года, считают в организации. Снижение показателей происходит по нескольким причинам. Во-первых, крупные инвесторы и заказчики испытывают дефицит оборотных средств, есть и проблемы с доступом к кредитным ресурсам. У банков деньги есть, но они выдаются под такую ставку, которая делает любую большую стройку нецелесообразной. Во-вторых, экономика нестабильна, и для больших проектов сейчас просто неблагоприятный период, говорит эксперт. ­

В Союзе строителей Свердловской области, который объединяет застройщиков, специализирующихся на сложных технических решениях (последний большой проект — новый энергоблок на Белоярской атомной станции), опасаются, что отсутствие новых проектов приведёт к ухудшению положения строительных компаний и утрате части специалистов.

Примеров «промышленной заморозки» десятки. Владелец контрольного пакета ЗАО «Невьянская птицефабрика» не может найти покупателя для бизнес-проекта, в котором есть и земля (два участка в собственности, семь — в аренде), и решён вопрос с подключением. Напомним, что создание под Нижним Тагилом индюшиной птицефабрики было запланировано на 2014 год, но оно было свёрнуто. Поиски инвестора начались год назад, но десятки переговоров ничем не закончились.

Под вопросом сроки реализации горнорудных проектов Уфалейникеля на серовском руднике и переработка шлака на абразив у Режникеля. Качканарский ГОК (входит в группу «Евраз»), который сейчас разрабатывает Гусевогорское месторождение железной руды, планировал начать освоение нового карьера в 2017 году, но отодвинул начало проекта на 2019 год. Мэр Качканара Сергей Набоких рассказывает, что проект градообразующего предприятия — основной драйвер экономики территории, потому что никаких новых проектов нет. «Новые инвесторы не приходят. У нас нет статуса территории опережающего развития, и привлекать бизнес сложно», — говорит Набоких.

По словам главы Красноуфимска Вадима Артемьевских, ни в этом, ни в следующем году проектов промышленного развития не предвидится. «С потенциальными инвесторами общаемся почти каждый день, но даже до соглашений о намерениях не доходит. Бизнес в таком состоянии, что едва хватает сил на погашение кредитов», — объясняет Артемьевских.

Заместитель министра инвестиций и развития Свердловской области Дмитрий Нисковских признаёт, что промышленных мощностей «с нуля» сейчас не появляется, однако предприятия не отказываются от проектов модернизации. «Мы видели в прошлый год падение, но сейчас надеемся на небольшой рост. Нового промышленного строительства немного, но оно есть, хотя миллиардные проекты просели. Теперь речь идёт о компактных цехах с высоким уровнем автоматизации. Новые технологии, которые используют промышленники, резко снижают потребности в больших производственных помещениях», — рассказал «ОГ» замминистра.

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