9 мэров и бизнес-омбудсмен помогли предпринимателям

В числе пострадавших от повышения кадастровой стоимости земельных участков — владельцы киосков и павильонов. Фото: Александр Исаков

Опубликовано в №197 от 21.10.2016

В девяти городских округах Свердловской области по просьбе глав снизят ставки арендной платы на земельные участки, находящиеся в госсобственности и на неразграниченных землях. Соответствующее постановление правительство Свердловской области приняло на одном из последних заседаний.

В начале 2016 года резко увеличилась кадастровая стоимость земельных участков в 64 муниципальных образованиях, исходя из которой рассчитываются арендные платежи. Даже в небольших городах и посёлках платежи для предпринимателей выросли в разы. В одном из автокомплексов на юге Новоуральска «ОГ» рассказали, что год назад при доходности в 100 тысяч в месяц они ежемесячно платили за аренду по 30 тысяч рублей, но с 2016 года, когда кадастровая стоимость земли выросла, арендная плата выросла до 107 тысяч рублей в месяц — пришлось идти в суд.

— У владельцев павильонов, сельхозпроизводителей и других групп предпринимателей ставки оказались завышенными в 2–3 раза. Стоимость оказалась настолько большой, что у нас возникли недоимки в местный бюджет в связи с тем, что люди попросту не могут платить: город маленький, торговля развивается не очень хорошо, — рассказала «ОГ» начальник отдела по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации ГО Верхний Тагил Наталья Кропотухина. — Некоторые сельхозпроизводители даже отказывались от земель — например, «Агрофирма-Северное» отказалась от пяти полей из 10 ранее арендованных. После того как постановление вступит в силу, арендная ставка для сельхозпроизводителей снизится в десять раз, для торговых объектов — в два с половиной раза. Надеемся, что сейчас арендовать земли будут активнее.

Теперь перерасчёт арендной платы проведут предпринимателям разных отраслей из ГО Богданович, Верхнее Дуб-рово, Верхний Тагил, Красно-уфимск, Сухой Лог, а также Качканарского, Невьянского, Новоуральского, Тавдинского ГО.

— Важно, что перерасчёт будет сделан не за два оставшихся месяца 2016 года, а за весь год, поэтому в 2017 году предприниматели заплатят меньше, — пояснил «ОГ» глава Новоуральского ГО Владимир Машков. — Ставка арендной платы по индивидуальному жилищному строительству будет снижена практически в два раза. Серьёзно снизится арендная плата для автостоянок. Сейчас владельцы автокомплексов в южной части города вынуждены платить за арендуемые ими участки в среднем до миллиона рублей в год. На 80 процентов подорожала земля в промзоне, которую можно было использовать для ведения малого и среднего бизнеса — сейчас она снижена на 30 процентов. Мы почувствовали, что некоторые представители бизнеса стали думать о закрытии. Есть разные методы управления: можно поднять запредельно налоги, считая, что получим в бюджет большую сумму, а после этого все предприятия закроются. Важно, что вещи, сделанные год назад, были признаны неэффективными и хорошо сработала система защиты прав предпринимателей.

За второе дыхание для предпринимателей мэры благодарят бизнес-омбудсмена Свердловской области Елену Артюх — именно к ней поступили жалобы и обращения из девяти муниципалитетов с просьбой помочь в пересмотре результатов кадастровой оценки в связи с её необоснованностью.

— С инициативой выступили те руководители муниципальных образований, которые в ходе обсуждений с бизнес-сообществами выяснили, что несоразмерно высокие расходы на аренду земельных участков после утверждения новой кадастровой стоимости просто загубят бизнес, — рассказала «ОГ» Елена Артюх. — В других территориях либо ещё работают над предложениями, либо решили, что изменения не повлияли на бизнесменов. Работа с МУГИСО велась на протяжении более полугода, и в августе проект изменений в постановление правительства области был представлен на оценку регулирующего воздействия. В заключении уполномоченного говорилось о необходимости поддержать изменения по снижению размеров ставок арендной платы в этих муниципалитетах.