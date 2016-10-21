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Заводы ЖБИ пострадали от сокращения строек

21 октября 2016, 18:03 / Экономика
Застройщики отмечают, что строить в объёмах прошлых лет сейчас нерентабельно — покупателей немного. Фото: Александр Зайцев

Застройщики отмечают, что строить в объёмах прошлых лет сейчас нерентабельно — покупателей немного. Фото: Александр Зайцев

  • Опубликовано в №198 от 22.10.2016

За год объём строительных работ в Свердловской области упал на 9,8 процента — такие данные приводит Росстат. Эксперты отмечают, что снижение продолжается уже несколько лет и негативным образом сказывается на заводах, выпускающих железобетон и стеновые материалы.

— В Свердловской области заводы ЖБИ и кирпичные заводы сейчас крайне незагружены — и без того сложная ситуация на предприятиях усугубляется. Чтобы они работали стабильно, нужны новые дома, а их начинает строиться совсем немного, — рассказал «ОГ» директор свердловского Союза предприятий стройиндустрии Юрий Чумерин.

Замдиректора по производству ООО «Синарский завод стройматериалов» Тамара Кулакова подтвердила — на предприятиях, производящих железобетон, ситуация сегодня крайне тяжёлая. Объёмы производства на Синарском заводе за последние годы снизились почти на 40 процентов. В былые времена на предприятии работало 140–150 человек — сейчас численность работников сократилась на треть. Сложности с реализацией продукции возникают и из-за необходимости участия в конкурсах — поставки застройщику напрямую сейчас законодательно запрещены.

Предприятия-производители материалов для отделки и достройки зданий, напротив, увеличивают объёмы выпускаемой продукции, отмечает Юрий Чумерин. Как заявили в региональном минстрое, объёмы производства гальки, гравия и щебня за год выросли на 12,1 процента, объёмы производства нерудных стройматериалов — на 6,1 процента. Объёмы производства напольной и облицовочной керамической плитки, цемента, бетона практически сохранились на уровне прошлого года. Но если объёмы строительных работ продолжат уменьшаться, продукция в сегодняшних объёмах тоже перестанет быть востребована.

— При уменьшении объёмов строительства следует ожидать уменьшения объёмов потребления стройматериалов строительного сегмента на местном рынке. Сейчас на Урал приходится 8,1 процента от общего объёма продукции предприятия, — пояснил «ОГ» замдиректора по экономике и финансам ПАО «Завод керамических изделий» Борис Путрик. — В сложившейся ситуации мы будем организовывать работу, основываясь на трёх принципах: расширение географии поставок, обновление ассортимента, сохранение политики ценовой лояльности.

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