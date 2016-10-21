Бизнесменов растят, как цыплят

В Невьянске на площадях бизнес-инкубатора открыли автошколу. Фото: sofp.ru

Опубликовано в №198 от 22.10.2016

В региональном министерстве инвестиций и развития закончили принимать заявки на конкурс по размещению предпринимателей в Свердловском областном бизнес-инкубаторе. Всего в регионе работает девять бизнес-инкубаторов, где в прямом смысле растят «предпринимательский молодняк»: по доступной цене предоставляют в аренду помещения, обеспечивают мебелью, оргтехникой, дают возможность вести переговоры и проводить мероприятия в конференц-залах и помогают обучающими программами и консультациями юристов, бухгалтеров и налоговиков.

Сегодня в таких «тепличных» условиях работает больше 170 предпринимателей. В каждом муниципалитете исторически сложились свои условия, стоимость размещения и комплекс услуг. Одинаков только список сфер деятельности, которыми нельзя заниматься в бизнес-инкубаторе — например, торговлей и игорным бизнесом.

* Самый старший в области бизнес-инкубатор находится в Верхней Салде — в 2003 году под него приспособили бывшее здание милиции. Первые его резиденты могли рассчитывать только на льготную аренду. Сейчас им доступен целый комплекс услуг, а из муниципальной казны им компенсируют от 40 до 90 процентов затрат на аренду в зависимости от времени работы: проще говоря, новичок будет платить за офис в 10 квадратов не 4 тысячи, а всего 400 рублей. По-этому из 18 офисов сейчас свободны только два.

* Самый крупный по числу резидентов бизнес-инкубатор открыт в Новоуральске, на его площадке работает 52 резидента, а всего могут разместиться больше 60. Кроме офисов здесь есть производственное помещение площадью в тысячу квадратов — для удобства рабочих ремонтный цех даже оснастили душевыми кабинами.

* В Заречном находится самый большой по площади бизнес-инкубатор площадью в 2,4 тысячи квадратных метров. Он же — самый инновационный.

— Учреждение построили шесть лет назад на базе технопарка конкретно под резидентов, которые занимались производством. Конкурса нет, но стараемся отбирать действительно интересные идеи, — рассказал заместитель директора технопарка Алексей Нисковских. — Например, сейчас у нас размещается компания, которая разрабатывает новые медицинские технологии и оборудование для терапии ксеноном — обучаться технологиям сюда приезжают заказчики из других стран — Ирана, Китая. Другое предприятие занимается футеровкой печей (специальной отделкой для защиты от повреждений). Третье уже вышло на российский рынок с плавающими костюмами и нейро-ортопедическими костюмами для детей с ДЦП. Недавно зашёл новый резидент, который делает велорикши.

* Свердловский областной бизнес-инкубатор в Екатеринбурге меньше первых двух и рассчитан всего на 17 резидентов, причём, в отличие от других муниципалитетов, новых арендаторов здесь отбирают по конкурсу. Директор управляющей компании «Бизнес-инкубаторы Свердловской области» Илья Джаваев объяснил, что в уральской столице и не ставили задачу открыть самый крупный бизнес-инкубатор: на рынке коммерческой недвижимости мегаполиса и так достаточно привлекательных предложений по аренде. Тем не менее бизнес-инкубатор отличается от обычных офисных центров именно комплексом услуг, которые резиденты могут получить на льготной или бесплатной основе: консультации, проработка бизнес-идеи, поиск инвесторов и обучающие мероприятия.

* В Краснотурьинске о создании особой структуры для бизнесменов задумались в конце 90-х, после того как нынешний руководитель управляющей компании бизнес-инкубатора Дмитрий Постников в составе российской делегации познакомился с бизнес-центрами и бизнес-инкубаторами в Великобритании. Однако воплотить идею в северном городе удалось только три года назад, за это время под крылом инкубатора выросли 14 предприятий. Сейчас в бизнес-инкубаторе работает 37 оборудованных под ключ офисных кабинетов. В отличие от Верхней Салды, размер компенсации за аренду помещений в течение трёх лет только растёт: чем дольше работаешь — тем меньше платишь. В перспективе ещё один бизнес-инкубатор, но уже промышленный, появится на площадке индустриального парка «Богословский». Его строительством готова заняться Корпорация развития Среднего Урала. Аренда одного квадратного метра будет стоить от ста рублей, в дальнейшем компании смогут выкупить помещения. Параллельно предпринимателей, как резидентов парка, освободят от налогов.

* В Невьянске бизнес-инкубатор за три года успел стать городской достопримечательностью. Недавно на его крыше оборудовали смотровую площадку. Кстати, именно здесь в этом году проходил фестиваль красок «Холи», проводила его резидент учреждения Екатерина Зиновьева — основательница первого в Невьянске детского развлекательного центра.

— Долго искали в городе подходящее помещение. Здесь аренда обошлась в три раза дешевле, чем в центре города, — рассказывает Екатерина.

Всего под крылом бизнес-инкубатора размещается 34 офиса. Одному из крупных резидентов руководство бизнес-инкубатора даже уступило свой представительный кабинет, переехав в офис поменьше.

* В Асбесте в одном здании находятся и офисы, и производство. Стоимость аренды зависит от этажа: производственные помещения стоят 150 рублей за квадрат, второй этаж — 270, третий, самый светлый и обустроенный, — 360. Раньше здесь готовили школьников по программам дополнительного образования — сейчас помогают встать на ноги бизнесменам. Когда-то сюда ходила на занятия и предпринимательница Светлана Аляева. Теперь на первом этаже у них с супругом своя мастерская по производству художественных трафаретов на клеевой основе — готовые трафареты продают через интернет-магазин.

* В Реже 10 лет назад переформатировали под бизнес-инкубатор старое здание бывшего детского сада. Как объяснил директор Режевского фонда поддержки предпринимательства Валентин Кураев, здание досталось в аварийном состоянии, с ветхими перекрытиями и системами коммуникаций — сейчас его превратили в конфетку. Из 14 офисов один намеренно оставляют свободным — для начинающего предпринимателя, который грезит необычной бизнес-идеей.

* Почти одновременно с режевским открылся бизнес-инкубатор в Карпинске — его разместили в отремонтированном бывшем здании детской поликлиники. Резидентами пока заняты 19 офисов из 27.

Новые бизнес-инкубаторы в области пока открывать не будут. Сегодня в стране создано порядка 150 таких объектов, и сейчас, по словам Ильи Джаваева, Минэкономразвития поставило задачу максимально использовать возможности уже существующей сети.

— В ближайшие два года бизнес-инкубаторы перейдут на единую систему компенсации арендной платы начинающим предпринимателям и стандарт бесплатных услуг, а их резиденты смогут общаться с коллегами из других муниципалитетов на специальной площадке в соцсетях, — резюмировал Илья Джаваев. — Пока же они работают по исторически сложившимся правилам. Главное, что даёт бизнес-инкубатор — это успешный старт новичкам в предпринимательском деле. За три года под его крышей молодой бизнесмен становится на ноги, доказывает свою конкурентоспособность и выходит в свободное плавание с багажом из теоретических и практических навыков. За судьбой наших резидентов, «выросших» в бизнес-инкубаторе, мы всегда следим: почти все потом успешно продолжают работу.