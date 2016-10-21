Вместо дорог — «Носорог»

Генеральный директор АО «Корпорация развития» Сергей Маслов и его первый заместитель Владимир Караманов были задержаны в Москве сотрудниками МВД и ФСБ. Операция связана с уголовным делом о хищении миллиарда рублей. Фото: wikipedia.org

Опубликовано в №198 от 22.10.2016

Сергей Маслов, генеральный директор АО «Корпорация развития», центральный офис которой находится в Екатеринбурге, и его первый заместитель Владимир Караманов были задержаны в частном особняке под Москвой.

Все проекты заморожены

Маслов и Караманов уже этапированы в Ростов-на-Дону, где расследуется уголовное дело, возбуждённое по части четвёртой статьи 160 УК РФ («Присвоение или растрата, хищение чужого имущества»). Топ-менеджеров подозревают в хищении принадлежащих «Корпорации развития» денег.

«В 2013 году генеральный директор акционерного общества и его первый заместитель, действуя в сговоре с руководством ОАО «Банк «Народный кредит», разместили в указанном кредитном учреждении в преддверии отзыва у него лицензии свыше одного миллиарда рублей, принадлежащих корпорации. Затем злоумышленники перечислили денежные средства на счета лжеорганизаций по фиктивным основаниям и похитили. По данному факту возбуждено уголовное дело», — сообщили в МВД РФ. Следствие предполагает, что деньги при содействии руководителей банка были выведены в офшоры на Кипре и инвестированы в личные проекты руководителей корпорации.

«Корпорация развития» является правопреемницей корпорации «Урал промышленный — Урал Полярный», которая была создана под эгидой полпредства 10 лет назад. Она должна была создать транспортную магистраль по восточному склону Уральских гор, чтобы связать север Урала и южные промышленные территории. Учредителями стали Тюменская, Челябинская области, ХМАО и ЯНАО. Свердловская область несколько лет отказывалась от участия в проекте, но в итоге вошла и внесла в уставный капитал 100 миллионов рублей (2,5 процента акций). Впрочем, это продлилось недолго, и вскоре Свердловская область вышла из состава акционеров. Временно исполняющий обязанности председателя правительства Свердловской области Алексей Орлов подтвердил «ОГ», что на сегодняшний день у региона нет финансовых связей с корпорацией.

За годы работы «Корпорация развития» освоила несколько десятков миллиардов. Только на проектирование железной дороги вдоль Уральского хребта (линии Полуночное — Обская) и Северного широтного хода (дороги Салехард — Надым) было потрачено около пяти миллиардов рублей. Еще 17 миллиардов — строительство ТЭС «Полярная». Все они остановлены. В 2012 году уральские губернаторы приняли решение о смене генерального директора. Тогда-то компанию и возглавил Сергей Маслов.

Один из проектов «Корпорации развития», который так и не был реализован — железнодорожная магистраль «Северный широтный ход» (обозначена красным). На её проектирование было потрачено около пяти миллиардов рублей. Фото: cupp.ru

Дали деньги — купил Дали

Маслов инициировал несколько новых миллиардных проектов: от покупки птицефабрик до строительства заводов по сжижению природного газа. Несмотря на отсутствие результатов, директор уральской компании находил средства на дорогие покупки. В загородном доме Маслова, как пишет «Коммерсантъ», при обыске была обнаружена авторская копия скульптуры Сальвадора Дали «Носорог», стены были украшены картинами русских художников, а в отдельной комнате была размещена коллекция дорогих часов. Также, как сообщает издание, сотрудниками правоохранительных органов были найдены несколько сейфов, в которых хранилось около ста тысяч долларов. А в гараже у Маслова были припаркованы автомобили «бентли», «майбах», а также два раритетных «мерседеса». Кроме того, имеющий российское и швейцарское гражданство гендиректор, по данным спецслужб, располагает несколькими квартирами в Москве и недвижимостью за границей.

Через счета корпорации проходили сотни миллионов рублей, но информация о том, где они прокручивались, не разглашалась. Банк «Народный кредит», который появился в официальном сообщении МВД РФ, — это банкрот. Агентство по страхованию вкладов обнаружило в капитале организации миллиардные дыры, два топ-менеджера банка также арестованы. В феврале прошлого года Банком России в МВД России направлено заявление по выявленным АСВ фактам хищения, злоупотребления полномочиями и мошенничеству при выдаче кредитов юридическим лицам и приобретении их векселей, неправомерных действий при банкротстве, а также возможного преднамеренного банкротства банка. Материалы поступили в отдел по борьбе с экономическими преступлениями УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве. В отчётах арбитражного управляющего указано, что были выявлены несколько сделок с признаками недействительности. В Арбитражный суд Москвы были поданы 66 заявлений на сумму более семи миллиардов рублей. То есть из банка намеренно выводили деньги через компании-пустышки. Как именно ушли деньги из «Корпорации развития», пока неизвестно.

В 2012 году «ОГ» уже писала о пробелах в работе тогда ещё корпорации «Урал промышленный — Урал Полярный». Тогда было объявлено, что бывшее руководство неэффективно расходует выделяемые большие суммы. Ирония в том, что это признал даже тогдашний генеральный директор Александр Белецкий. В итоге руководство компании было сменено. Корпорация заявила о ребрендинге, который включал смену названия с «Урала промышленного — Урала Полярного» на «Корпорацию развития». На смену Белецкому пришёл ныне задержанный Сергей Маслов

По данным «ОГ», в пятницу в Екатеринбурге прошло экстренное заседание наблюдательного совета корпорации, связанное с задержанием Маслова. Заместитель полпреда в УрФО Борис Кириллов, который является членом наблюдательного совета «Корпорации развития», не ответил на вопросы «ОГ» по уголовному делу.

— Я сам узнал о ведущемся расследовании, как и вы — из СМИ, — заявил Кириллов. — Сейчас задача полпредства — обеспечить строгое и беспристрастное расследование, которое ведут правоохранительные органы.