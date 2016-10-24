Объём закупки электроэнергии из России провинцией Хэйлунцзян превысил 20 миллиардов киловатт-часов

Опубликовано в №199 от 25.10.2016

С 1 июля 1992 года по октябрь 2016 года объём перетока электро-энергии из России в китайскую провинцию Хэйлунцзян составил 20,097 миллиарда киловатт-часов, сообщает газета «Хэйлунцзянская экономика».

Передача электроэнергии осуществляется по трём электромагистралям: 110 киловольт между трансформаторными подстанциями Благовещенска и Хэйхэ, 220 киловольт между трансформаторными подстанциями Благовещенска и Айхуй и 500 киловольт между трансформаторными подстанциями Амура и Хэйхэ.

Закупка электроэнергии провинцией Хэйлунцзян в России приостанавливалась с января 2007 года до конца февраля 2009 года в связи с реформой структуры электроэнергетики России и повышением экспортных цен на электричество в Китай. Однако с марта 2009 года переток по электромагистрали Благовещенск — Хэйхэ был восстановлен, а также заработала линия Благовещенск — Айхуй. 1 апреля 2012 года была введена в коммерческую эксплуатацию ЛЭП Амур — Хэйхэ, являющаяся крупнейшей в Китае линией по импорту электроэнергии в страну. Переток электроэнергии по данной электромагистрали составил более 9 миллиардов киловатт-часов.