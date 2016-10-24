Козицын и Емельянов получили 1 млн рублей за создание музея в Верхней Пымше

Опубликовано в №199 от 25.10.2016

Создатели музея военной техники «Боевая слава Урала» гендиректор ООО «УГМК-Холдинг» Андрей Козицын и директор музея военной техники АО «Уралэлектромедь» Александр Емельянов получили ежегодную премию в области туризма.

Об этом говорится в постановлении правительства РФ. На премию претендовали авторы 63 проектов. При отборе проектов учитывались их социальная и экономическая значимость, вклад в развитие туристской индустрии страны. По миллиону рублей было вручено всего девяти авторским коллективам со всей России. В 2015 году музей в Верхней Пышме посетило 170 тысяч человек, в первой половине 2016 года — более 90 тысяч.