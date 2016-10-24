До конца 2016 года в России закроют пункты коллективного доступа в Интернет

Опубликовано в №199 от 25.10.2016

СОЧИ. Глава Минкомсвязи Николай Никифоров на заседании Совета по региональной информатизации в Сочи заявил, что из-за нехватки финансирования прекратят работу пункты коллективного доступа в Интернет в городах численностью более 50 тысяч человек.

Практически все эти пункты находятся в почтовых отделениях. Сейчас в 63 процентах случаев пользователи выходят в Интернет через смартфон. Точки доступа останутся в тех насёленных пунктах, где нет других способов связи.