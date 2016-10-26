В Екатеринбурге может закрыться гипермаркет «СтройАрсенал»

«Трест СКМ» работает на рынке с 1993 года. В составе компании 29 магазинов формата «СуперСтрой» и 3 гипермаркета «СтройАрсенал». Фото: Павел Ворожцов

Опубликовано в №201 от 27.10.2016

В Екатеринбурге в ближайшее время может закрыться гипермаркет «СтройАрсенал», расположенный на улице Альпинистов, 85.

Как «ОГ» сообщили читатели, в крупной сети строительных супермаркетов серьёзно уменьшился ассортимент товаров – покупателей в разных магазинах встречают полупустые полки.

– Ещё месяц назад заходил в самый крупный «СтройАрсенал» на Кольцовском тракте – был полный магазин. Вчера там – шаром покати, – пожаловался корреспонденту покупатель Николай. Похожая ситуация наблюдается в магазине на Мамина-Сибиряка.

– В ближайшее время гипермаркет «СтройАрсенал» закроется. У компании серьёзные финансовые проблемы, много долгов. Идёт массовое сокращение персонала, – рассказал источник «ОГ» в компании.

Согласно интернет-сервису по проверке контрагентов «Коммерсантъ КАРТОТЕКА» юридическое лицо ООО «Арсенал Трейд» (входит в группу компания «Трест СКМ»), на которое зарегистрированы магазины сети в Екатеринбурге, в качестве ответчика выступает по 73 судебным делам. Общая сумма исков составляет почти 271,826 миллиона рублей при уставном капитале компании в 210 миллионов рублей. По сравнению с 2015 годом сумма исков к «Арсенал Трейд» выросла почти в 48 раз – в прошлом году в качестве ответчика компания выступала по четырём делам, цена вопроса была 5,677 миллиона рублей. На данный момент у «Арсенал Трейд» есть три договора залога со Сбербанком, ВУЗ-банком и Газпромбанком. Исполняет ли компания свои требования по договорам – неизвестно, в кредитных учреждениях пояснили, что это банковская тайна.

Сложности у группы компаний «Трест СКМ» начались несколько лет назад. Во многом они связанны с ростом конкуренции на рынке стройматериалов, отмечает источник «ОГ». В частности, международный ритейлер «Леруа Мерлен» открыл гипермаркет в Екатеринбурге около двух лет назад.

Официальный комментарий от компании получить не удалось.