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МУГИСО объявит «второй первый» аукцион по размещению рекламных конструкций в Екатеринбурге

26 октября 2016, 19:12 / Экономика
Дело УФАС о рекламных щитах стало прецедентным. Ведомство намерено контролировать процесс вывода рекламного рынка из тени. Фото: Алексей Кунилов

Дело УФАС о рекламных щитах стало прецедентным. Ведомство намерено контролировать процесс вывода рекламного рынка из тени. Фото: Алексей Кунилов

  • Опубликовано в №201 от 27.10.2016

Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) готовится к проведению нового аукциона для отбора компаний, которые смогут устанавливать свои щиты вдоль Новокольцовского тракта. По данным «ОГ», ведомство не намерено подавать заявление в суд, чтобы оспорить решение территориального Управления федеральной антимонопольной службы (УФАС), которое отменило результаты первого аукциона, проведённого по новым правилам.

Напомним, что год назад работа с рекламным рынком уральской столицы перешла к МУГИСО. И в начале октября ведомство через подконтрольный Фонд имущества Свердловской области провело первые торги. На них были выставлены три лота (по семь мест для больших суперсайтов в первых двух, и 22 места для более мелких ситибордов – в третьем), каждый из которых был куплен при условии выплаты по три миллиона в год. Победителями стали компании «Хэт-Трик», «Абсолют» (представляет рекламную фирму «Акцент») и «Ай» (в интересах «Бумеранга»).

Договоры с ними до сих пор не заключены, так как ещё до проведения аукциона челябинская компания «Продвижение» направила жалобу в УФАС, заявив, что техдокументация в конкурсе была разработана «под заранее известное и определённое лицо». Как сообщили «ОГ» в УФАС, по итогам проверки комиссия усмотрела нарушения в действиях организаторов Фонда имущества Свердловской области. 21 октября было вынесено требование отменить результат первого аукциона. МУГИСО комментировать позицию УФАС отказывается, однако уже выработана позиция: ведомство не будет оспаривать решение антимонопольной службы.

– На это уйдёт несколько месяцев, и тогда новый аукцион мы сможем объявить не раньше первого квартала 2017 года, – говорит представитель министерства. – Это отразится на компаниях, но ведь они ни при чём. Самый правильный вариант сейчас – провести новый конкурс.

Когда он будет объявлен, в министерстве пока не уточняют. Сначала необходимо внести изменения в документацию и устранить нарушения, на которые указывает УФАС. Этот опыт будет учитываться и при организации других аукционов.

Примечательно, что компании-победители аукциона давно зарабатывают на предоставлении в аренду своих рекламных конструкций. На сайте «Хэт-Трик» указаны девять щитов на Ново-Московском тракте. Несколько рекламных конструкций есть и у «Абсолюта», причём правоустанавливающие документы существуют далеко не на каждый объект. В прошлом году МУГИСО начало демонтаж незаконных рекламных конструкций, и как минимум одна из них принадлежала компании «Абсолют». Как рассказали в рекламно-производственной фирме «Рона» (компания занималась спиливанием щитов), демонтировать конструкцию этой компании не удалось. Её представители блокировали работу монтажников, преграждая путь кранам своими машинами.

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МУГИСО объявит «второй первый» аукцион по размещению рекламных конструкций в Екатеринбурге
Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) готовится к проведению нового аукциона для отбора компаний, которые смогут устанавливать свои щиты вдоль Новокольцовского тракта. По данным «ОГ», ведомство не намерено подавать заявление в суд, чтобы оспорить решение территориального Управления федеральной антимонопольной службы (УФАС), которое отменило результаты первого аукциона, проведённого по новым правилам.

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