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Бродовцам после запуска газопровода раздали обогреватели

26 октября 2016, 19:27 / Экономика
После торжественного пуска газопровода бродовцы разошлись проверять работоспособность печей, которыми не пользовались с советских времён. Фото: grgo.ru

После торжественного пуска газопровода бродовцы разошлись проверять работоспособность печей, которыми не пользовались с советских времён. Фото: grgo.ru

  • Опубликовано в №201 от 27.10.2016

В горноуральском селе Бродово, в котором 250 подворий, коммунальная реформа оставила местных жителей без тепла. В селе построили небольшую модульную котельную для соцобъектов, а жилые дома решили перевести на автономное отопление природным газом. Однако на момент выхода номера к газопроводу подключили всего 9 квартир. Остальным пока приходится отапливать жильё печами или электро­обогревателями.

Тридцать лет Бродово, где живут более 600 человек, обогревала котельная, которая за отопительный сезон приносила 3,7 миллиона рублей убытков. В прошлом году местная администрация предупредила жителей о закрытии «разорительницы». При этом решено было построить небольшую котельную для нужд социальных объектов – школы и клуба, а дома жителей обеспечить голубым топливом. Проекты газификации уже были – на них бродовцы сбросились в 2008 году.

На новую систему отопления по целевой программе выделили около 48 миллионов рублей, из них 46,5 миллиона рублей – из областного бюджета. Котельную построили в срок, а вот с уличными газовыми сетями задержались, поэтому праздничный факел зажгли только в середине октября.

Однако настоящего торжества не получилось. Большинство жителей оказались просто не готовы к приёму голубого топлива. Одни до последнего момента верили, что их котельную снова «раскочегарят» и не позаботились о подключении дома и приобретении необходимого оборудования. У других просто не оказалось требуемых 100–150 тысяч рублей. Администрация раздала бродовцам электронагреватели, но после этого в селе одна за другой начались энергоаварии.

Хуже всего оказалось положение людей, живущих в двадцати домах на улицах Мира и Совхозной.

– Наши дома в проект вообще не включили, хотя мы одними из первых сдали взносы на газификацию, – заявил «ОГ» житель Бродово Вячеслав Ширинкин. – Нас уже предупредили, чтобы в этом году мы ни на что не надеялись: нет средств.

Жители отправили обращения в несколько инстанций, вплоть до приёмной президента. После этого администрация округа через газету назвала виновных в сложившейся ситуации – директора Шумихинского совхоза Георгия Тюрина и главу сельской администрации Анатолия Реймера, который вскоре написал заявление на увольнение. Однако проблему это решить не помогло, и тогда бродовцы собрали сельский сход. В клубе для всех желающих не хватило мест: люди стояли в проходах и в коридоре. К изумлению собравшихся в сельский клуб приехал недавно избранный депутат Госдумы Алексей Балыбердин – это была его первая встреча с избирателями в статусе парламентария.

– Жители Бродово слишком долго надеялись на авось и упустили время, – сообщил «ОГ» Алексей Балыбердин. – Но это не снимает ответственности с администрации округа: были допущены ошибки при проектировании, сельчане не получали полной информации, не знали, какие программы могут им помочь в приобретении оборудования.

По словам депутата, в ближайшее время газ оперативно будет подключён тем, кто готов его принять, остальных на переходный период снабдят электронагревателями или дровами.

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