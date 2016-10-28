Строительные «полуфабрикаты»

Юшалинский садик должны были ввести в эксплуатацию в декабре. Но из-за того, что придётся проводить новый конкурс и заключать контракт с новым подрядчиком, процесс затянется. Фото: facebook.com

Опубликовано в №203 от 29.10.2016

Почти год назад «ОГ» писала о рекордных темпах строительства детских садов: в области возвели и реконструировали 73 садика для 14 тысяч детей. Но оказалось, что в реализации майского указа муниципалитеты наступили на те же грабли, что и при строительстве программных домов. Корень большинства проблем — в подрядных организациях, причём одних и тех же. «ОГ» выяснила, что в трёх провальных случаях работы вела фирма «БазисСтройПроект», в двух — «Союзстроймонтаж».

ТУГУЛЫМСКИЙ МР. В большинстве муниципалитетов фирмы устраняли огрехи, найденные постфактум в рамках гарантийных обязательств — например, подрядчик, который занимался строительством садика в Алапаевске, обязался решить проблему с плесенью («ОГ» от 14.04.2016). В Тугулымском МР — в посёлках Луговской и Юшала, где возводили садики на 150 мест, всё оказалось сложнее.

— В Луговском на субпод-ряде проводили работы «БазисСтройПроект», потому что фирма «Авега», которая вы­играла аукцион, прекратила своё существование, — рассказывает «ОГ» глава муниципалитета Сергей Селиванов. — Из-за ошибки в их проекте к садику появились нарекания от

Роспотребнадзора. Водозабор в посёлке организован только из реки Пышмы, которая входит в перечень водоёмов, где водозабор запрещён. Дело в том, что многие промышленные предприятия спускают туда промышленные отходы, а когда прорабатывалась проектно-сметная документация, этот нюанс не учли. На сегодня всю очистку воды в садике мы сделали, в воде было превышено содержание железа. Водопроводная вода будет использоваться для «технических целей», а детей будут поить бутилированной водой.

В Юшале организация «Союзстроймонтаж», с которой был заключён муниципальный контракт, на деле оборотных средств для завершения работ не имеет. Строительные работы сейчас выполнены на 94 процента, благоустройство — на 25 процентов, тепло подано. Как отметил Сергей Селиванов, для завершения работ в садике в Юшале муниципалитету придётся проводить конкурс и заключать новый контракт.

НИЖНЯЯ САЛДА. На стройке детсада «Росинка» успели поработать три разные организации (ООО «Контур», ООО «СК-Мега», ООО «Лик»), везде на руководящих постах значится один и тот же человек — Александр Брусницын. Работы так и не были завершены, после чего стройка была заморожена и объявлен новый конкурс. Его выиграла та же самая фирма, что и в Тугулымском МР — «БазисСтройПроект». Но и здесь она допустила ошибки. Уже при таянии снега вода стала сочиться по стенам, а после хорошего июньского ливня потоки воды пришлось собирать в тазики. Получив нахлобучку в министерстве строительства и развития инфраструктуры, подрядчики прибыли в Нижнюю Салду и, вложив 500 тысяч рублей, устранили протечки на кровле, отремонтировали входные группы, а также благоустроили территорию.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. Здесь уже второй год не могут сдать детсады на улице Мусоргского, 7 — на 125 мест, и на улице Октябрьской, 94 — на 300 мест. Генеральными подрядчиками по аукциону стали компании «Союзстроймонтаж» и «Вега», а вот субподрядчик на обоих объектах работает один — уже знакомый нам «БaзиcCтрoйПрoeкт». Тот же самый, что и в садиках Луговского и Нижней Салды. Все три компании — из Екатеринбурга.

Первый садик начали возводить ещё весной 2014 года, второй — через год. Сами коробки построили быстро, но плохо сделали вентиляцию и кровлю, неправильно положили плитку, «забыли» вывезти мусор и собрать мебель. Сроки сдачи из-за недоделок сдвигались уже раз 10. Последний раз срок сорвали на этой неделе.

На объектах успели побывать экс-глава областного минстроя, а ныне депутат Госдумы РФ Сергей Бидонько и и. о. вице-премьера областного правительства — министра финансов Галина Кулаченко. Перед визитом последней оказалось, что из садика на Мусоргского из-за недосмотра строителей успели украсть две стиральные машины. У мэра города Алексея Шмыкова выезды на объекты и совещания с подрядчиками уже стали еженедельной традицией, начальник управления капстроительства Юрий Борисов бывает там каждый день. Но — безрезультатно.

— Работ там осталось — на две недели, но опять кормят обещаниями, — объясняет Юрий Борисов. — Задаю один вопрос руководителям и работникам: «Вы строите себе дом или дачу — и укладываете досочку к досочке, так почему же здесь работаете вкривь и вкось?». У нас нет культуры производства и организации труда — поэтому и страдают качество и производительность. И сжатые сроки работы тут ни при чём: есть примеры, когда добросовестные подрядные организации за полгода строили садики на 300 мест без сучка, без задоринки.

Другая проблема, по его словам, — несовершенство нормативной базы. Сейчас, согласно фeдeрaльнoму зaкoну № 44 «O кoнтрaктнoй cиcтeмe», глaвным критeриeм для муниципалитетов в oтбoрe подрядных oргaнизaций служит цeнa работ.

— Выигрывает тот, кто вовремя понизил цену, даже если у него за душой — стул и стол, — объясняет Юрий Борисов. — Почему бы не отдать приоритет местным строительным организациям, которые состоятельны финансово и профессионально, пусть даже и не могут предложить меньшую цену, особенно при строительстве социальных объектов.

Повлиять же на нерадивых строителей муниципалитет не может: субподрядчик подотчётен только генеральному подрядчику, а руководители последних не несут личной ответственности за срывы сроков — штрафы приходят на юридическое лицо. Через суд чиновники обязали «Союзстроймонтаж» возместить в городской бюджет больше трёх миллионов рублей штрафа за просрочку контракта. Со вторым подрядчиком было решено расторгнуть договор, и сейчас объявлен новый аукцион. С этими компаниями дела больше иметь не будут: они теперь — в чёрном списке.

ТРОИЦКИЙ. Уже год не запускают в эксплуатацию детский сад в посёлке Троицкий Талицкого ГО (строили ООО «ГарантСтрой» и ООО «Гранит Плюс») из-за того, что не могут получить всей необходимой документации от надзорных органов. Весной из-за того, что не была настроена пожарная сигнализация, садик не приняли специалисты Ростехнадзора. К настоящему моменту она настроена, но сертификата нет.

СЫСЕРТЬ. На «болото» вокруг садика жалуются жители Сысерти. Добраться до открытого в июле этого года второго корпуса детского сада №2 «Улыбка» на Карла Маркса, 132 можно только в резиновых сапогах. .

Ранее Сысертский ГО тоже не смог вовремя ввести в эксплуатацию сразу несколько садиков. Как писала «ОГ«(номер от 28.04.2016), три детских сада — в Сысерти, Большом Истоке (ООО «СтройИнвест») и Октябрьском (ООО «ПромСтройСервис») должны были сдать 1 декабря 2015 года, а учреждение в Патрушах — 29 февраля. Вопрос на карандаш взяли депутаты думы муниципалитета, которые постоянно проверяли ход строительства садиков. Процесс тормозило наличие строительных недоделок на объекте в Патрушах (ООО «СтройИнвест») — в помещениях отшелушивалась штукатурка, облицовочная плитка, протекали крыши. Хотя здания были достроены к концу 2015 года, объекты в Большом Истоке и Сысерти удалось запустить только в июле 2016 года.

СВОБОДНЫЙ. На выделение земельного участка под детсад ушло шесть лет согласований с Министерством обороны. В 2014-м строительство наконец стартовало. На возведение объекта из областной казны было выделено 107 миллионов рублей.

С первых же дней подрядчик столкнулся с проблемой нехватки кадров — через КПП закрытого города иностранных рабочих не провезти, а российские строители наперечёт. Вот и возводит ООО «СтройМонтаж Урал-2000» садик с крайней неспешностью. Например, в разгар летнего строительного сезона на объекте трудились два маляра и два штукатура.

— После неоднократных переносов сроков сдачи детсада даже боюсь называть какую-то дату. 18 октября прошла проверка Департамента государственного строительного и жилищного надзора. Специалисты в очередной раз выявили недочёты и в благоустройстве, и в отделке внутренних помещений, — рассказал «ОГ» глава муниципалитета Владимир Мельников. — Асфальт нужно менять. Подрядчик устраняет замечания. Давно на выделенные из местного бюджета 3,5 миллиона рублей закуплены мебель, оборудование, посуда. Ждём.

Р.S. Проблема с подрядчиками стала системной, и решить её на местном уровне муниципалитеты не в силах. Чёрный список компаний, сорвавших сдачу детсадов, и просьбу прокомментировать ситуацию «ОГ» направила в областной минстрой.