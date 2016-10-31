На Урале начался сезон «отмены рейсов». Иностранцы рискуют реже

Опубликовано в №204 от 01.11.2016

Из-за ухудшения метеоусловий 31 октября были отменены несколько рейсов: из Кольцово в 8 утра не вылетел самолёт авиакомпании Turkish Airlines, авиакомпания Azur Air отказалась от посадки в Екатеринбурге, приняв решение об уходе на запасной аэродром в Перми.

Современные воздушные суда оснащены системами, при которых в неблагоприятных условиях возможен взлёт, но посадка уже не рекомендована, потому что риски оказываются выше.

— Чтобы успешно выполнить задачу, необходимо учитывать множество факторов: горизонтальную видимость, боковой ветер, технические возможности летательного аппарата, уровень подготовки состава и, конечно, сам аэропорт. Но окончательное решение всегда принимает командир, — ­ рассказывает командир воздушного судна одной из компаний, пожелавший остаться неназванным.

Глава Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев говорит, что в авиации существуют как общие отраслевые стандарты, так и внутренние протоколы авиакомпаний по возможности полётов при ухудшении метеоусловий. Но ключевое и окончательное решение о взлёте или посадке всегда принимает командир воздушного судна:

— Российские лётчики чаще оказываются в некомфортных погодных условиях и чувствуют себя более уверенно. Иностранцам сложнее принимать решения, поэтому международные компании чаще идут на отмену рейса или уходят на запасной аэродром.