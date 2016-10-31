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Лучшие рабочие страны приехали на Урал
31 октября 2016, 18:58 / Экономика
В Екатеринбурге стартовал III Национальный чемпионат WorldSkills Hi-Tech. Фото: Алексей Кунилов
- Опубликовано в №204 от 01.11.2016 под заголовком "Человеческий фактор"
Воскресным вечером в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» открылся III Национальный чемпионат WorldSkills Hi-Tech-2016, который проходит в Екатеринбурге уже в третий раз. Для соревновательной и форумной частей заняты свыше 40 тысяч квадратных метров. Идея проводить такой чемпионат была высказана губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, который уделяет большое внимание вопросам профориентации молодёжи. И в этом году число конкурсантов уже более 300 человек по разным специальностям, членов жюри — в полтора раза больше.
В чемпионате принимают участие 14 предприятий и 8 учебных заведений из Свердловской области. Около 300 специалистов будут соревноваться в 27 номинациях. Также в Екатеринбург с целью изучения лучших рабочих практик приехали представители 20 стран, в том числе Японии, Швеции, Нидерландов.
Как отметил генеральный директор союза «Волдскиллс Россия»Роберт Уразов, в этом году впервые количество экспертов превысило число конкурсантов. А выступления участников были соизмеримы с публичным тестом на соответствие профессиональному мировому уровню.
— Мы продвигаем бренд Hi-Tech с целью, чтобы создавать свои собственные стандарты. В некоторых компетенциях, таких как лазерная технология и реверсивный инжиниринг, используется по большей части российское оборудование, что позволяет нашим компаниям занимать те ниши, которые в настоящий момент ещё не сформированы, — подчеркнул Роберт Уразов.
Среди экспертов — специалисты национального уровня. Свердловчан в числе оценивающих совсем немного. Это — преподаватель Екатеринбургского техникума химического машиностроения Ольга Патракова, которая участвует в судействе конкурса по изготовлению на комбинированных (токарно-фрезерных) станках с ЧПУ… полуавтоматической точилки для карандашей.
— Возможности технологий шагнули далеко вперёд с тех времён. Сейчас как никогда важна стала практика овладения профессией. К сожалению, учебные заведения не обладают такими станками, чтобы учить студентов, — отмечает преподаватель.
Чемпионат за три года превратился в одно из важнейших мероприятий в сфере профессиональной подготовки молодёжи. В числе прочих участие в чемпионате принимают корпорации «Росатом», «Ростех», «РЖД».
Оборудование и инструменты на чемпионат везли со всей страны, в основном — на грузовиках. Треть оборудования представлена российскими производителями. Фото: Алексей Кунилов
Комментарий
Алексей ОРЛОВ, и. о. председателя правительства Свердловской области:
— В этом году мы применили немного другие подходы к организации. У нас присутствуют сейчас и интерактив, и соревновательная зона. В этом году стартует новый проект «От винта». Там будут задействованы все возрасты от 5 до 35 лет, включая студенчество и молодёжь, которая уже работает. Мне нравится, что здесь так много людей, что такой высокий интерес к этому мероприятию. Нас поддерживают коллеги из правительства Российской Федерации, из Агентства стратегических инициатив. Будет очень насыщенная деловая программа, во вторник будет большое пленарное заседание, в котором примут участие вице-премьер правительства России Ольга Голодец, министр образования РФ Ольга Васильева, помощник Президента РФ по экономическим вопросам Андрей Белоусов — это, можно сказать, его детище. Задача чемпионата — вы-явить свободные ниши в мировом промышленном производстве и занять их, укрепить российское лидерство там, где оно традиционно является сильным.