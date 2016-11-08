час назад
РосинтерБанк признали банкротом
Арбитражный суд Москвы признал банкротом РосинтерБанк, входящий в ТОП-100 банковского рейтинга РФ. В Екатеринбурге работало одно отделение на проспекте Ленина, 41.
9 часов назад Реклама
Как выбрать холодильник для дома
В вашей семье встал вопрос о покупке нового холодильника? Многообразие представленных сегодня на рынке моделей и производителей делают этот процесс интересным и увлекательным.
2 ноября 2016
Фоторепортаж: WorldSkills Hi-Tech-2016, день второй
Второй день чемпионата WorldSkills Hi-Tech, который проходит в МВЦ «Екатеринбург ЭКСПО», открылся пленарным заседанием «Кадровая индустриализация: даёшь промышленный рост»
1 ноября 2016 Реклама
Резьбовая шпилька DIN 975 и сфера ее применения
Одним из самых востребованных крепежных элементов сегодня по праву может считаться шпилька резьбовая DIN 975 чаще всего поставляемая в виде заготовки длинной в один и два метра.
1 ноября 2016
Фоторепортаж: WorldSkills Hi-Tech-2016
Лучшие рабочие страны собрались на III Национальный чемпионат WorldSkills Hi-Tech-2016, открывшийся в минувшее воскресенье в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО».
31 октября 2016
Лучшие рабочие страны приехали на Урал
В Екатеринбурге стартовал III Национальный чемпионат WorldSkills Hi-Tech.
31 октября 2016
На Урале начался сезон «отмены рейсов». Иностранцы рискуют реже
Из-за ухудшения метеоусловий 31 октября были отменены несколько рейсов: из Кольцово в 8 утра не вылетел самолёт авиакомпании Turkish Airlines, авиакомпания Azur Air отказалась от посадки в Екатеринбурге, приняв решение об уходе на запасной аэродром в Перми.
31 октября 2016
Открытие Национального чемпионата WorldSkills Hi-Tech-2016
Церемония открытия Национального чемпионата WorldSkills Hi-Tech-2016 состоялась на площадке МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО". Фоторепортаж.
28 октября 2016
Строительные «полуфабрикаты»
Сдачу детских садов в разных муниципалитетах срывают одни и те же подрядчики
26 октября 2016
Бродовцам после запуска газопровода раздали обогреватели
В горноуральском селе Бродово, в котором 250 подворий, коммунальная реформа оставила местных жителей без тепла. В селе построили небольшую модульную котельную для соцобъектов, а жилые дома решили перевести на автономное отопление природным газом. Однако на момент выхода номера к газопроводу подключили всего 9 квартир. Остальным пока приходится отапливать жильё печами или электрообогревателями.