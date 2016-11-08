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РосинтерБанк признали банкротом

8 ноября 2016, 19:43 / Экономика
  • Опубликовано в №208 от 09.11.2016 

Арбитражный суд Москвы признал банкротом РосинтерБанк, входящий в ТОП-100 банковского рейтинга РФ. В Екатеринбурге работало одно отделение на проспекте Ленина, 41.

19 сентября РосинтерБанк лишился лицензии. За несколько дней до этого кредитное учреждение отключили от системы «Банковские электронные срочные платежи». Такую меру в Центробанке объяснили тем, что кредитная организация не исполняла федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность.

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