РосинтерБанк признали банкротом

Опубликовано в №208 от 09.11.2016

Арбитражный суд Москвы признал банкротом РосинтерБанк, входящий в ТОП-100 банковского рейтинга РФ. В Екатеринбурге работало одно отделение на проспекте Ленина, 41.

19 сентября РосинтерБанк лишился лицензии. За несколько дней до этого кредитное учреждение отключили от системы «Банковские электронные срочные платежи». Такую меру в Центробанке объяснили тем, что кредитная организация не исполняла федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность.