Глава «Россетей» попросил губернатора проверить работу «Роскоммунэнерго»

Губернатор Евгений Куйвашев дал ряд поручений областному правительству по итогам встречи с гендиректором компании «Россети» Олегом Бударгиным (на фото справа). Фото: Департамент информационной политики губернатора

Опубликовано в №209 от 10.11.2016

Губернатор Евгений Куйвашев дал ряд поручений областному правительству по итогам встречи с генеральным директором компании «Россети» Олегом Бударгиным. Как стало известно «ОГ», ключевым вопросом стала проблема платёжной дисциплины сбытовых компаний, наносящих ущерб «Россетям». Бударгин прилетел в Екатеринбург из-за саботажа, организованного локальной энергосбытовой компанией Свердловской области. «Роскоммунэнерго —Тагилэнергосбыт» является гарантирующим поставщиком для Нижнего Тагила и Невьянска. И она стала крупнейшим должником «МРСК Урала».

Крупнейший должник «МРСК Урала»

Вместо того, чтобы платить по счетам, «Роскоммунэнерго — Тагилэнергосбыт» (организация входит в группу «Межрегионсоюзэнерго», МРСЭН) инициировала беспрецедентный для Среднего Урала спор — потребовала отмены через суд так называемого «котлового тарифа» на 2016 год.

При годовой выручке сбыта около миллиарда рублей общая сумма долга компании перед «МРСК Урала» составляет 561 миллион.

— Мы отвечаем за состояние электрических сетей и бесперебойную работу подстанций, такие долги вынуждают искать деньги на ремонты и кредитоваться для покрытия кассовых разрывов. Задолженность «Роскоммун-

энерго» превышает стоимость годовой ремонтной кампании филиала «Свердловэнерго». Это единственная структура в регионе, с которой существуют такие проблемы, — говорит представитель «МРСК Урала». — Каждый месяц приходится обращаться в суд, чтобы подтверждать задолженность, но даже по исполнительным листам деньги поступают только к дате рассмотрения судом заявлений «МРСК Урала» о признании «Роскоммунэнерго» банкротом.

«Роскоммунэнерго — Тагилэнергосбыт» обеспечивает мощностями порядка четырёх тысяч юридических лиц, 500 промпредприятий и 130 тысяч физлиц. Фото: Алексей Кунилов

Куда уходят деньги?

Проблема состоит ещё и в том, что нижнетагильская энергосбытовая компания является филиалом ОАО «Роскоммунэнерго», которое недавно сменило «прописку» и зарегистрировалось в Черкесске. Все деньги, которые собираются в Свердловской области, уходят на счета головной организации. В Управлении службы судебных приставов по Карачево-Черкесской Республике «ОГ» сообщили, что действующего офиса по указанному юридическому адресу «Роскоммунэнерго» нет. Все управленческие решения принимаются в Москве в центральном офисе МРСЭН. У группы есть несколько энергосбытовых компаний ещё и в других регионах — ОАО «Вологдаэнергосбыт», ОАО «Хакас-энергосбыт» и «Архэнерго-

сбыт», каждое из которых имеет миллиардные долги перед сетевиками. Общий объём задолженности МРСЭН, по данным «Россетей», составляет на сегодня 9,2 млрд рублей.

Вместо оплаты идут на саботаж

Участники регионального рынка электроэнергетики считают требование по пересмотру тарифа саботажем, поскольку он был установлен для 80 сетевых компаний, работающих в Свердловской области. Кроме того, речь идёт о попытке дискредитировать органы власти: стоимость услуги определяет Региональная энергетическая комиссия Свердловской области, а утверждается тариф ежегодно постановлением кабмина. Примечательно, что ранее «Рос-коммунэнерго» о своих претензиях не заявляло вообще. Как сообщили «ОГ» в РЭК, обращений по оспариванию стоимости услуг в комиссию не поступало. Вероятно, что в случае пересмотра тарифа изменится и сумма долга, к чему и стремится компания-поставщик.

Вину не признают, долги отрицают

В самой компании причину иска объяснили тем, что в тариф ОАО «МРСК Урала» уже включён тариф иной сетевой компании, а значит, затраты учитываются дважды, что в конечном итоге ложится бременем на потребителя. В официальном комментарии сказано, что у «Роскоммунэнерго» нет долгов перед «МРСК Урала», а есть только задолженность потребителей за услугу по передаче электроэнергии, которая благодаря недобросовестным действиям «МРСК Урала» приобретает форму неразрешимой проблемы. В сбытовой структуре считают, что «МРСК Урала» должна отключить недобросовестных плательщиков, но компания вместо этого начала судебный спор с «Облкоммунэнерго» о том, кто должен это сделать. Стоит подчеркнуть, что в Нижнем Тагиле сетевой комплекс находится по долгосрочному договору аренды сроком на 50 лет у структур «Облкоммун-энерго». При этом оппоненты «МРСК Урала» убеждены, что компания вводит областную власть в заблуждение, ради того, чтобы получить статус гарантирующего поставщика в Нижнем Тагиле, что, по мнению представителей «Роскоммунэнерго», приведёт к колоссальному росту долгов как на оптовом, так и на розничном рынке электроэнергии.

Чем это грозит?

Так или иначе Нижнему Тагилу и Невьянску эта ситуация может грозить сменой гарантирующего поставщика. В областной РЭК поясняют, что для такой рокировки существует несколько оснований: отказ самой компании, её банкротство, ликвидация или реорганизация в форме разделения, исключение организации из реестра субъектов оптового рынка (за долги). Но ни одна из этих моделей в Свердловской области пока не может быть применена. «МРСК Урала» пять раз подавала заявления о банкротстве должника, но компания гасит часть задолженности, и суд отказывает во введении процедуры банкротства. По данным официальной статистики, на оптовом рынке «Роскоммунэнерго» также имеет задолженность, но держит её на уровне двух периодов, чтобы никто не мог инициировать лишение компании статуса ГП.

Ситуацию вокруг сбытовой компании власти держат под контролем. Недавно по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева региональное минэнерго обратилось в свердловскую областную прокуратуру с просьбой провести проверку работы «Роскоммунэнерго». Её итоги пока не озвучены.