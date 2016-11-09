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Депутат Госдумы Александр Петров — о новых законопроектах, которые помогут здравоохранению

9 ноября 2016, 18:32 / Экономика
  • Опубликовано в №209 от 10.11.2016

Депутат Государственной думы РФ — это человек, действующий в двух плоскостях. По роду законодательной деятельности он не должен зацикливаться лишь на решении сиюминутных проблем, обязан видеть перспективу в развитии страны. И одновременно не должен терять постоянную связь с избирателями своего округа. Члена комитета Госдумы России по охране здоровья, депутат от Свердловской области Александр ПЕТРОВ рассказал, что согласно новым законопроектам в России должны разрешить пересадку сердца детям и легализовать интернет-торговлю лекарствами.

«В нашем комитете семь хирургов»

— Александр Петрович, познакомьте нас со своими коллегами. Вас в комитете 20 человек.

— В основном это люди, которые пришли в депутатство из практического здравоохранения: семь хирургов, врачи других специальностей, есть и два вице-губернатора по социальным вопросам. Некоторые работают уже не первый созыв, поэтому состав не только видит, что нужно делать, но и знает, как работать с документами, чтобы необходимое выносилось на обсуждение, принималось, а главное — исполнялось. Кроме работы в комитете я подал заявки на работу в качестве председателя группы по связям с парламентом Словацкой Республики и на участие в межведомственном координационном совете по государственно-частному парт-нёрству в здравоохранении, который возглавляет министр здравоохранения России Вероника Скворцова. Также я стал председателем рабочей группы по подготовке законопроекта по трансплантации органов, в первую очередь для детей. Вы помните, что несколько лет назад в Екатеринбурге погибла трёхлетняя девочка, которой все собирали деньги для пересадки сердца в Италии, потому что в России пересадка сердца запрещена. Мы не смогли ей помочь. Скоро некоторые виды трансплантации органов будут у нас разрешены, потому что один погибший может спасти 7—8 жизней. Базовый критерий — согласие обоих родителей. И второе — это меры поддержки родителей, потому что с ними должны работать не только врачи, но и психологи. Будет создана межведомственная комиссия, которая в каждом конкретном случае станет принимать решение. Мы понимаем, что это также проблема религиозного характера. В течение осенней или весенней сессии работа будет завершена.

— Это ближайшая перспектива?

— Это только часть работы, которую я бы отнёс в сферу загоризонтного планирования. Оно в нашем комитете включает в себя несколько разделов. С точки зрения питания, это стратегический ориентир на отсутствие ГМО. Многие страны от этого отказываются. Мы можем обеспечить себя натуральными продуктами, что позитивно скажется на продолжительности жизни. Второе направление — это уменьшение содержание сахара в продуктах питания. Это перспектива на много лет вперёд. Следующий момент — программа «Чистая вода». Задача — обеспечить чистой пресной водой всё население. Я думаю, на это уйдёт ещё 20—30 лет, потому что речь в данном случае идёт о значительном финансировании. Начинать нужно с экологии, поэтому был создан отдельный комитет по экологии, который будет заниматься программами качества жизни человека в определённой среде.

«Мы разрешим интернет-торговлю лекарствами»

— В портфеле текущей работы что-то лежит?

— Идёт подготовка законопроекта по интернет-торговле лекарствами. Она сейчас запрещена, но для тех аптек, которые будут иметь лицензию и соответствующую материальную базу, мы её разрешим, кроме определённых групп лекарств, например, психотропных или наркотических препаратов. Готовлю законопроект, запрещающий продажу спиртосодержащих лекарственных препаратов в киосках и автоматах. Их продажа не в медицинских целях — цинична. Решаю вопросы по внесению изменений в закон о санитарной авиации. Если они будут приняты, то Свердловская область может дополнительно получить медицинский вертолёт, а экономию в бюджет — около 500 миллионов рублей.

— Как завершилась неделя работы в избирательном округе?

— Вы знаете, неожиданно для себя отметил: почему-то ко мне приходит много не российских избирателей, а иностранных граждан — примерно 20 процентов. Вот буквально на последний приём пришла мама из Казахстана. Родители и двое детей имеют право на проживание, а здесь родился третий ребёнок: ни медицинской страховки, ни прикрепления к поликлинике. Решил вопрос. Много вопросов по здравоохранению: к сожалению, тема больше всего волнует избирателей. На личный приём пришли 11 человек, 7 вопросов удалось решить, по остальным — документы подготовлены, находятся на контроле.

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Депутат Государственной думы РФ — это человек, действующий в двух плоскостях. По роду законодательной деятельности он не должен зацикливаться лишь на решении сиюминутных проблем, обязан видеть перспективу в развитии страны. И одновременно не должен терять постоянную связь с избирателями своего округа. Члена комитета Госдумы России по охране здоровья, депутат от Свердловской области Александр ПЕТРОВ рассказал, что согласно новым законопроектам в России должны разрешить пересадку сердца детям и легализовать интернет-торговлю лекарствами.

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