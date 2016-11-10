Экологи лишили Дегтярск инвестора. Сурьмяной завод отдадут Асбесту

После нескольких митингов экологов и общественников против строительства сурьмяного завода в Дегтярске решено было отдать это производство другой территории. Фото: Александр Зайцев

Опубликовано в №210 от 11.11.2016

Национальная сурьмяная компания (НСК) после остановки проекта в Дегтярске не уходит из Свердловской области. В сентябре новым генеральным директором стал Александр Савин, который ведёт переговоры об открытии производства на другой площадке.

Инвестор рассматривал предложение о переносе проекта в Краснотурьинск, где местные власти предложили свободные площади бывшего электролизного производства Богословского алюминиевого завода (БАЗ). Как рассказал «ОГ» мэр Краснотурьинска Александр Устинов, город заинтересован в появлении инвестора, который готов создать в перспективе до 400 рабочих мест.

— Мы соответствуем требованиям НСК, и у нас есть учебные заведения, чтобы заниматься переподготовкой людей, лишившихся работы в 2013 году, ­сказал Устинов. — Вопрос только в том, договорится ли инвестор с БАЗом.

По данным «ОГ», НСК уже приняла отрицательное решение по Краснотурьинску. По словам Савина, в регионе есть ещё два варианта, которые могут быть интересны. Один из них — площадка в Асбесте, где была предложена территория с готовой инфраструктурой и сооружениями. Сейчас компания ждёт заключения по итогам обследования конструкции здания. Преимущество этой площадки в том, что нужно только поставить оборудование, а это существенно сокращает затраты.

— В следующем году Асбест как моногород тоже может получить статус территории опережающего роста, а инвестор — льготы, — сообщил «ОГ» собеседник из областного правительства, объясняя, почему регион предлагает потенциальным партнёрам этот город.

Общественники, называющие себя экологами, организовывали в Дегтярске митинги против строительства завода и добились своего. Сейчас город лишился инвестора и новых рабочих мест. Фото: Александр Зайцев

Савин говорит, что в Свердловской области есть ещё третий вариант. А кроме того, компания рассматривает возможности размещения завода в сибирском городе Кемерово. Решение будет принято в декабре, а в 2017 году инвестор планирует уже выйти на площадку. Ключевым влияющим фактором будет экономика проекта. Сейчас объём инвестиций оценивается в 800 миллионов рублей. Тогда как первоначальный проект стоил дороже: на строительство в Дегтярске завода по переработке сурьмяных концентратов мощностью 10 тысяч тонн в год НСК готова была потратить в 2014–2016 годах 1,1 миллиарда рублей.

Мининвестразвития Свердловской области включило проект в перечень приоритетных, с точки зрения уникальности производства и обеспеченности, однако работа, начатая еще в 2012 году, была остановлена. Напомним, тогда против завода выступали общественники и экологи. Они организовывали митинги, писали заявления в надзорные органы с просьбой остановить опасное производство, аргументируя это тем, что оно расположено близко к жилой зоне. Люди отказались утверждать изменения в генплан, а свердловская обл-прокуратура потребовала расторжения договора аренды земельного участка, где планировалось запустить завод. Считается, что именно протестная активность не позволила реализовать проект, однако в НСК говорят, что главная причина — вопрос финансирования. По словам Савина, площадка изначально была выбрана неверно, и компания просто пересмотрела свои планы, в том числе — денежные. По данным «ОГ», некоторое время назад Национальная сурьмяная компания подала заявку на конкурс Минпромторга для получения федеральной поддержки в части льгот. Если решение будет положительным, проект запустят быстрее. Перед этим НСК должна будет уйти из Дегтярска, где была зарегистрирована в качестве юридического лица.