«Меня каждый год за это возят мордой по столу»

Снимок был сделан весной 2014 года. Фото: Андрей Мальцев

Опубликовано в №211 от 12.11.2016

Традиционно перед принятием областного бюджета депутаты свердловского Заксобрания побывали на площадке особой экономической зоны «Титановая долина». Её руководство вновь просит не забывать про них при распределении бюджетных миллионов. Как уверяет гендиректор ОЭЗ Артемий Кызласов, если в последующие два года область не выделит «долине» больше полумиллиарда рублей, проект может быть обречён на провал, а регион рискует стать должником федерального центра. Зачем особой экономической зоне снова понадобились деньги, как спустя шесть лет строительства выглядит её территория и есть ли там реальные резиденты и когда она уже выйдет на окупаемость, вместе с депутатами разбирался корреспондент «ОГ».

Долину не свернуть

Последний раз «ОГ» выезжала на площадку «Титановой долины» в апреле 2014 года. Тогда из строений там был лишь главный офис для презентаций (инфокуб), остальные предприятия потенциальных резидентов можно было наблюдать только на бумажных проектах или послушать о них из уст Артемия Кызласова. Тогда же он обещал, что именно 2014 год станет для «долины» прорывным в плане строительства инфраструктуры, появление которой сильно ускорит вхождение компаний-резидентов на территорию особой экономической зоны. «Ни один инвестор не будет вкладывать деньги в создание производства там, где ещё почти ничего нет», — убеждал тогда гендиректор. Что же изменилось с тех пор?

Около двух часов дня 10 ноября депутаты комитета по промышленности свердловского Заксобрания и ещё несколько парламентариев из других комитетов собрались в здании того самого инфокуба. Если честно, на подъезде к этому трёхэтажному цилиндру понять, как преобразилась площадка за два года, непросто. Ситуацию усугубил ещё и обильный снегопад, который прошёл накануне. В общем, на первый взгляд, — это всё тот же пустырь под Верхней Салдой.

Артемий Кызласов постарался переубедить в этом собравшихся депутатов. Облачившись в новенькую бело-оранжевую спецодежду с символикой «долины», он провёл для парламентариев экскурсию по стройплощадке. Смысл её сводился к тому, что в поле готова почти вся инфраструктура. Проведены вода, газ, электричество, канализация, построены асфальтированные дороги. Поэтому, как заявил Кызласов, следующий год станет решающим для реализации проекта, и сворачивать его финансирование нерационально. Кажется, что-то подобное мы уже когда-то слышали.

Кроме того, Артемий Кызласов предостерёг депутатов от того, что если не закончить строительные работы и свернуть проект, то федеральный центр потребует от региона вернуть миллиард вложенных в «долину» рублей.

— Если финансирования от Свердловской области в 2017–2018 годах не будет, мы не выполним обязательства по строительству инфраструктуры. Появляется риск недостижения целевых показателей. Это может привести к тому, что Минэкономразвития потребует вернуть выделенные на проект средства, — заявил гендиректор.

А этот — два дня назад. Единственным видимым отличием мог стать построенный корпус «ВСМПО-Новые технологии», но он не попал на снимок. Фото: пресс-служба ОЭЗ

Резиденты не дождались

На следующий год «Титановая долина» просит выделить ей из регионального бюджета 429,5 миллиона рублей. На 2018 год запрос скромнее — 269,5 миллиона. Эти средства должны пойти на завершение строительства инфраструктуры: водоочистных сооружений, здания таможни и оставшихся дорог.

За последние пять лет «Титановая долина» получила из бюджетов разных уровней почти 2,8 миллиарда рублей, 1,8 миллиарда из которых — областные средства. А что в итоге? На площадке не заработал ещё ни один резидент.

— К нынешнему году нас заверяли, что территория обретёт 12 резидентов, — говорит парламентарий Михаил Зубарев, показывая проектный план развития «Титановой долины» до 2059 года, который им выдавали в 2012 году.

Однако, как выяснится на заседании комитета, целевые показатели эффективности «долины» с тех пор сильно занизили. В актуальной версии, в 2016 году на площадке должно присутствовать всего три резидента, а по факту их два. Первый — это «ВСМПО-Новые технологии», у которого уже готов корпус цеха (пока единственная постройка в «долине», кроме инфокуба). В следующем году они планируют завезти сюда оборудование, а в первом квартале 2018 года запустить предприятие. Как обещает руководство «долины», скоро начнётся строительство предприятия «Зибус», которое будет выпускать уникальные инструменты для нейрохирургии. Готовятся зайти на площадку компании «Микромет», «Инструментальное производство» и «Инферком-Урал». Ещё пять резидентов, вернее всего, лишатся статуса.

— Эти компании переоценили свои возможности и из-за экономических сложностей не смогли организовать тут производство. Освоение площадки растянулось в два раза, потенциальные инвесторы, которые готовы были вкладываться тогда, сейчас уже не имеют такой возможности, — прокомментировал Кызласов. Однако, по его словам, сейчас есть новый потенциальный список резидентов. Среди них присутствуют настоящие мастодонты, например, в авиастроении. Правда, СМИ попросили не раскрывать их названий, так как это может привести к срыву договорённостей.

Как и ранее, руководство «Титановой долины» в качестве причины низких темпов реализации проекта называет медленное финансирование.

— Думаете, я рад тому, что меня каждый год мордой по столу за это возят? Нет. Но я строю на те деньги, которые есть, — говорит Кызласов.

Однако и. о. министра инвестиций и развития Свердловской области Дмитрий Нисковских называет другую причину. Он говорит, что «Титановая долина» хотела накопить проценты от бюджетных денег, которые задерживались на её счетах.

— Со следующего года «долина» не сможет держать деньги на депозитах и получать с них проценты. Средства будут лежать в казначействе, — объясняет Нисковских.

В итоге уже под вечер, после всех экскурсий и обсуждений промышленный комитет Заксобрания принял решение предложить региональному правительству при формировании бюджета выделить «долине» дополнительные средства на завершение инфраструктурных работ.

— Конечно, от целевых показателей есть отставание. Оно вызвано недофинансированием объектов инфраструктуры. Из-за этого «долина» теряет резидентов, а новые сюда не идут. Поэтому мы будем добиваться при принятии бюджета выделения средств на завершение строительства объектов инфраструктуры, — рассказал «ОГ» председатель комитета Альберт Абзалов.

— Вот когда доделаем инфраструктуру, тогда и будем говорить об окупаемости проекта, — поддержал его парламентарий, исполнительный директор УВЗ Владимир Рощупкин.