Уральцы выступили против международной «антиасбестовой кампании»

Опубликовано в №211 от 12.11.2016

7 ноября в Москве во Дворце труда профсоюзов состоялось совещание Международного профсоюзного альянса «Хризотил», посвящённое 10-летию организации.

В заседаниях участвовали представители Мексики, Бразилии, Кубы, Канады, Индии, Вьетнама и стран ближнего зарубежья. Наша область была представлена делегацией из Асбеста, где находится одно из крупнейших предприятий хризотиловой промышленности, градообразующий комбинат «Ураласбест». Возглавил делегацию глава Асбестовского ГО Андрей Холзаков, который все десять лет является председателем Международного альянса «Хризотил».

Главной темой конференции «Хризотил и здоровье трудящихся» стало обсуждение антиасбестовой пропаганды, развёрнутой в ряде западных стран с целью дискредитации хризотила как сырья и строительных материалов на его основе. Борьба за рынки сбыта суррогатов — заменителей продолжается много лет. Крупные зарубежные корпорации пытаются выдавить хризотил и производящие его предприятия за борт. В честной конкурентной борьбе шансов у них нет, поэтому в ход идут громкие заявления.

Всё это происходит в рамках подготовки к очередному заседанию сторон Роттердамской конвенции, которое состоится весной 2017 года в Женеве. Известно, что там противники хризотила будут добиваться полного запрета на использование природного минерала. Основная позиция по безопасности контролируемого использования хризотила была выражена в итоговой резолюции конференции, которая будет направлена председателям правительств государств — участников конференции, руководителям Международной организации труда, Всемирной организации здравоохранения.