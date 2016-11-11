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Сбербанк услышал область

11 ноября 2016, 18:04 / Экономика
В Кузино (Первоуральский ГО) зимой появился модульный Сбербанк. Автор фото неизвестен

В Кузино (Первоуральский ГО) зимой появился модульный Сбербанк. Автор фото неизвестен

  • Опубликовано в №211 от 12.11.2016

В преддверии 175-летнего юбилея Сбербанка управляющий Свердловским отделением банка Михаил Кисель встретился с журналистами из Верхней Пышмы, Берёзовского, Нижнего Тагила, Первоуральска и Качканара. Он отметил, что раньше взаимодействовал только с представителями муниципалитетов, но с местными СМИ общаться не получалось — пообещал, что будет исправляться.

— Раньше я работал управляющим головным отделением Сбербанка в Пензенской области, и там большее количество отделений располагалось в сёлах — две трети от общего количества. В Екатеринбурге и области сейчас работает 493 отделения — между городами и сёлами они распределены поровну, — говорит Михаил Кисель.

Именно небольшие города и сёла области испытывают проблемы с доступностью отделений и банкоматов. Об этом заявила и журналист газеты «Новый Качканар» Лариса Плесникова:

— Наши офисы перешли на неполную рабочую неделю, и это неудобно. Нужно, например, срочно детям-студентам деньги перевести, и если мы ещё пользуемся «Сбербанк Онлайн», то для людей постарше это проблема.

Михаил Кисель принял информацию к сведению, привёл данные о работе Сбербанка в городах. Во всех пяти выросло количество выданных потребительских кредитов, больше всего — в Верхней Пышме (более, чем в два раза) и в Нижнем Тагиле (в полтора раза). В последнем вырос спрос на ипотеку.

— Раньше у нас была только вторичка, а сейчас стали активно возводиться новостройки. К тому же в город зашли крупные федеральные компании — например, агентство «Этажи» у нас сейчас самый крупный поставщик ипотечного кредитования, — прокомментировала представитель портала tagilcity.ru.

Банкир отметил, что Сбербанк — стопроцентный кредитор городского бюджета, что он финансирует покупку городских трамваев общей стоимостью 310 миллионов рублей, и отношения с городскими властями у него конструктивные. А сотрудничество с Верхней Пышмой, где за год снизилось количество вкладов, сейчас только развивается.

По просьбе финансового управления администрации Сбербанк модернизировал услугу «Сбербанк Бизнес Онлайн» — теперь через неё управление производит более 150 платежей в день, даже оплачивает услуги энерго-снабжения в садиках.

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