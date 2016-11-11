Хранить деньги госбюджета смогут 6 банков страны

Опубликовано в №211 от 12.11.2016

Средства федерального бюджета теперь могут быть размещены только в шести банках страны. Причём пять из них являются государственными (Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, «ВТБ 24») и один — «Альфа-банк» — частным.

Это связано с вступлением в силу с 12 ноября приказа Казначейства России, в котором указано, что правом хранения на депозитах государственных денег могут быть наделены лишь кредитные организации, размер собственного капитала которых на день проверки Центробанком был не меньше 250 млрд рублей. Всего, согласно данным РИА Рейтинг, по итогам первого полугодия 2016 года, в России работает 643 банка. Таким образом, новому требованию Казначейства не соответствует 99 процентов участников рынка.

Опрошенные «ОГ» банковские эксперты говорят, что это решение соответствует тренду на укрупнение ключевых игроков. Один из банкиров говорит, что появление приказа можно считать формальностью, поскольку крупнейшие депозиты давно распределены между ключевыми игроками. «Не исключаю, что это стало проблемой для тех, кто находится в ТОП-10, а не в ТОП-5, но это укладывается в тенденцию сокращения числа игроков на рынке. За два года прекратили работу больше 160 банков», — говорит он.

Напомним, что практика временного размещения свободных средств федерального бюджета на банковских депозитах начала формироваться в 2008 году, а пять лет назад делать это стали ещё и внебюджетные фонды и гос-корпорации. Во-первых, так средства защищены от инфляции, а во-вторых, такой способ позволяет поддерживать банки, которые нуждаются в ликвидности. Размещение, как правило, осуществляется на короткий срок, по истечении которого объявляются новые конкурсы по отбору банков-партнёров.