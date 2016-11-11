Закрыта книга заявок на гособлигации региона

Опубликовано в №211 от 12.11.2016

Заявки на приобретение облигаций госзайма Свердловской области организатор размещения — ВТБ Капитал — вчера принимал на протяжении трёх часов. Книга заявок была открыта в 13 часов и закрыта в 16 часов по московскому времени. Как сообщили «ОГ» в региональном минфине, уже в понедельник, 14 ноября, станет известно, насколько востребованными оказались долговые бумаги субъекта.

Ранее областной минфин сообщил, что облигационное размещение планируется 17 ноября. Напомним, что Свердловская область намерена привлечь 5 миллиардов рублей, разместив по открытой подписке 5 млн облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок, установленный для облигаций, — 8 лет. Погашать долг планируется с 2020 года. Представитель министерства поясняет, что заимствование необходимо для покрытия дефицита регионального бюджета. Из всех возможных вариантов облигации оказались наиболее подходящим — это самые длинные и самые дешёвые деньги. Минфин изучал возможность получения средств в кредит, но выплата по займу оказалась бы значительно больше. «В 2014 году можно было выбирать между облигационным займом и кредитом — стоимость была примерно одинакова, но сейчас размещение гособлигаций выгоднее. Долговые бумаги выкупаются преимущественно пенсионными фондами, страховыми компаниями и банками. Им это интересно ещё и потому, что наши облигации включены Центробанком в котировочный список первого уровня, их можно использовать в качестве залога», сообщили в министерстве.

Напомним, что выход на долговой рынок бумаг регион осуществляет не первый раз. Дебютное размещение облигаций состоялось в 2011 году, когда область получила 3 млрд сроком на пять лет.