«По напряжённости бюджет следующего года не отличается от нынешнего»

Как в 2016-м, самые большие бюджетные расходы в следующем году пойдут на сферу образования. Фото: Алексей Кунилов

Опубликовано в №212 от 15.11.2016

Сегодня в полной версии «Областной газеты» публикуется проект закона об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. Вчера на комитете регионального Заксобрания по бюджету депутатам его представила вице-губернатор Свердловской области — министр финансов Галина Кулаченко.

Дефицит бюджета сократится

Планируется, что доходы в региональную казну в следующем году составят 184,8 миллиарда рублей, расходы — 194 миллиарда.

— Конечно, дефицит бюджета сохранится. Однако его ждёт существенное сокращение, — говорит Галина Кулаченко. — Если в этом году дефицит составил 14,6 миллиарда, то в следующем он снизится до 9,2 миллиарда. Источники финансирования дефицита — выпуск облигаций, коммерческие и бюджетные кредиты.

По словам министра, все социальные обязательства, предусмотренные федеральным и региональным законодательством, сохранятся и проиндексируются на уровень инфляции. Экономить региональная казна будет, прежде всего, на расходах, которые не защищены указами Президента РФ.

— Например, на чиновниках. Или учреждениях, у которых есть возможность зарабатывать самостоятельно, — объясняет Галина Кулаченко.

В связи с этим во время заседания у парламентариев возник вопрос, касающийся аппарата правительства. В связи с проведённой реформой, которая упразднила должность председателя кабмина, ожидалось, что расходы на Белый дом станут ниже, однако в проекте закона сумма фактически не отличается от той, что была в прошлом году.

— Проект закона разрабатывался ещё до реформы, поэтому ко второму чтению мы изменим цифры, — объяснила министр.

Самые большие расходы — на сферу образования

Предполагается, что самые большие расходы в следующем году пойдут традиционно на сферу образования — 52,5 миллиарда рублей. На втором месте —сфера здравоохранения. На неё будет направлено 35,8 миллиарда.

Также во время доклада Галина Кулаченко обозначила причины снижения доходных источников.

— У нас идёт перераспределение доходного источника от акцизов на федеральном уровне. Отчисления в субъекты уменьшатся. Если в 2015 году к нам поступало 88 процентов сборов от акцизов, то в следующем будет 61,7 процента, — говорит министр.

«Мы не получим почти 6 миллиардов»

Председатель комитета по бюджету Законодательного собрания Свердловской области Владимир Терешков обозначил ещё несколько «неприятных вещей», которые могут напрямую сказаться на региональной казне.

— Во-первых, с субъектов Российской Федерации в 2017 году снимается один процентный пункт по налогу на прибыль организаций. Это очень приличная сумма. Она составляет примерно 2,6 миллиарда рублей. Плюс мы на сегодня не имеем подтверждения дополнительных средств, которые будут выделяться в качестве наполнителя дорожного фонда. Если в 2016 году у нас в дорожном фонде было 16,7 миллиарда рублей, то в следующем прогнозируется 11 миллиардов рублей. То есть мы не получим почти шесть миллиардов, — говорит Владимир Терешков.

Поэтому, как он считает, бюджет следующего года по напряжённости фактически ничем не отличается от нынешнего бюджета.

— Общие впечатления — бюджет тяжёлый с точки зрения поставленных задач. Во многом это связано с тем, что 2017-й — это завершающий год по подготовке к чемпионату мира по футболу. Если посмотреть проект бюджета по дефицитам, то в 2018 году у нас ожидается профицит бюджета. Это говорит о том, что в 2018 году больших расходов, таких как идут в преддверии чемпионата, нет, — резюмировал председатель бюджетного комитета.