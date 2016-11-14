«Удачный момент для перезагрузки»

Свердловский областной фонд поддержки малого предпринимательства под руководством Евгения Копеляна (на фото) тоже занимается улучшением инвестклимата региона. В том числе – с помощью бизнес-инкубаторов. Фото: sofp.ru

Опубликовано в №212 от 15.11.2016

В субботу Владимир Путин провёл в Ярославле заседание президиума Госсовета, посвящённое повышению инвестиционной привлекательности субъектов РФ. Президент России поручил подготовить дорожные карты по улучшению условий ведения бизнеса, которые должны быть реализованы в полном объёме уже в 2017 году. Сделать это должны специально созданные в каждом регионе проектные офисы. Вчера губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил первому вице-губернатору Алексею Орлову ускорить создание на Среднем Урале такого офиса.

– Инвестиционный климат действительно является важнейшим направлением нашей работы, так как позволяет заложить основу для обеспечения наших текущих обязательств перед жителями и создать серьёзный задел для развития в самых разных отраслях. Поэтому было бы правильно создание проектного офиса по этому направлению максимально форсировать. Тем более что у нас вся соответствующая база имеется: область традиционно получает высокую оценку в части поддержки малого и среднего бизнеса, регион стал одним из первых в стране, чья управленческая команда прошла на федеральном уровне обучение, – сказал Евгений Куйвашев.

Законы хороши, но их одних мало

В преддверии заседания в Ярославле федеральные органы власти совместно с деловым сообществом страны выработали целевые модели для дорожных карт, базирующиеся на лучших региональных практиках. В одной из 12 целевых моделей учтён опыт Свердловской области. Речь идёт о «развитии и повышении качества регионального законодательства, о механизмах защиты инвесторов и поддержки инвестиционной деятельности».

Эксперты, опрошенные «ОГ», соглашаются, что законодательство, защищающее инвесторов, в регионе развито хорошо, но наличие этих законов само по себе не гарантирует привлечение инвестиций.

– Для этого нужны системные и институциональные шаги, – считает член экспертной группы АСИ по Свердловской области Александр Трахтенберг. – Например, в зачаточном состоянии находится система сопровождения инвестпроектов. При правильной организации она должна работать в формате единого окна, а у нас сейчас это недостаточно развито даже в отдельно взятых министерствах.

Председатель Свердловского регионального отделения «Деловой России» Леонид Гункевич считает, что в целом областные власти достаточно плотно взаимодействуют с бизнесом, а инвесторам мешают административные ограничения на муниципальном уровне.

К одному окну мы пока только стремимся

В рейтинге инвестпривлекательности Свердловской области муниципалитетом-лидером сегодня является ГО Заречный.

– Мы в своё время хорошо поработали над снижением административных барьеров, – рассказал «ОГ» его глава Василий Ланских. – У нас хорошо развиты формы поддержки малого и среднего бизнеса: при главе создан совет по инвестициям, есть филиал областного фонда поддержки малого и среднего бизнеса, есть бизнес-инкубатор, построенный при поддержке фонда. Кстати, там разработали специальный сайт, где есть ответы на все вопросы, которые ставит перед собой предприниматель в начале своей деятельности. А в экономическом отделе администрации у нас есть инвестиционный уполномоченный, который плотно работает с инвесторами. Но по принципу одного окна мы пока только стремимся работать.

Больше амбиций!

Эксперты отмечают, что у Среднего Урала есть хороший потенциал для привлечения инвестиций, но не хватает амбиций.

– Свердловская область (и, в частности, Екатеринбург) давно присутствует на мировой карте инвестиций, но в отличие от Татарстана, в стратегии развития которого указано, с какими государствами они собираются конкурировать, наш регион не ощущает себя полноценным мировым игроком. Сегодня система привлечения и сопровождения инвестиций нуждается в перезагрузке. Сейчас, когда обновился состав правительства, для этого настал очень удобный момент, – считает Александр Трахтенберг.