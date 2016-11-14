Деньги от облигаций поступят в течение недели

Опубликовано в №212 от 15.11.2016

Облигации государственного займа Свердловской области будут реализованы в полном объёме. По предварительным данным, по итогам работы книги заявок в пятницу, 11 ноября, организатор собрал порядка 20 предложений о приобретении долговых бумаг субъекта. Спрос зафиксирован на весь объём эмиссии. Напомним, что ранее региональный минфин объявил о намерении привлечь в бюджет пять миллиардов рублей, разместив на открытом рынке пять миллионов облигаций.

Как сообщили «ОГ» в ведомстве, средняя ставка по полученному предложению составила 9,8 процента. В списке претендентов на облигации Свердловской области брокеры, кредитные организации и пенсионные фонды. Размещение на бирже состоится 17 ноября. Больше всего финансовый блок правительства обеспокоен ситуацией на рынке, колебания на котором могут отразиться на эффективности размещения.

Заимствование осуществляется для покрытия дефицита регионального бюджета. В случае успешного размещения гособлигаций регион получит деньги на выполнение своих обязательств в самый короткий срок – ориентировочно, до конца текущей недели. Напомним, что облигации Свердловской области включены Центробанком в список первого уровня, их владельцы могут использовать бумаги как актив. Период гашения финансовых обязательств региона – восемь лет с началом платежей в 2020 году.