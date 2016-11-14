2 часа назад
Заправки решились подлить
С началом зимы участилось количество жалоб на несоответствие стандартам качества автомобильного топлива. Один из читателей «ОГ» рассказал об инциденте, произошедшем после заправки на АЗС Башнефти в Екатеринбурге. Porsche был заправлен около четырёх утра в ночь на субботу.
2 часа назад
Деньги от облигаций поступят в течение недели
Облигации государственного займа Свердловской области будут реализованы в полном объёме. По предварительным данным, по итогам работы книги заявок в пятницу, 11 ноября, организатор собрал порядка 20 предложений о приобретении долговых бумаг субъекта. Спрос зафиксирован на весь объём эмиссии. Напомним, что ранее региональный минфин объявил о намерении привлечь в бюджет пять миллиардов рублей, разместив на открытом рынке пять миллионов облигаций.
2 часа назад
«Удачный момент для перезагрузки»
Свердловская область форсирует создание проектного офиса для улучшения делового климата
2 часа назад
«По напряжённости бюджет следующего года не отличается от нынешнего»
Сегодня в полной версии «Областной газеты» публикуется проект закона об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. Вчера на комитете регионального Заксобрания по бюджету депутатам его представила вице-губернатор Свердловской области — министр финансов Галина Кулаченко.
12 часов назад Реклама
Обслуживание и ремонт газового оборудования
Для того, чтобы газовое оборудование могло исправно работать на протяжении многих лет, а его использование было полностью безопасным, важно регулярно проводить профилактический осмотр и, в случае необходимости, замену необходимых узлов и деталей.
11 ноября 2016
Закрыта книга заявок на гособлигации региона
Заявки на приобретение облигаций госзайма Свердловской области организатор размещения — ВТБ Капитал — вчера принимал на протяжении трёх часов. Книга заявок была открыта в 13 часов и закрыта в 16 часов по московскому времени. Как сообщили «ОГ» в региональном минфине, уже в понедельник, 14 ноября, станет известно, насколько востребованными оказались долговые бумаги субъекта.
11 ноября 2016
Хранить деньги госбюджета смогут 6 банков страны
Средства федерального бюджета теперь могут быть размещены только в шести банках страны. Причём пять из них являются государственными (Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, «ВТБ 24») и один — «Альфа-банк» — частным.
11 ноября 2016
Сбербанк услышал область
В преддверии 175-летнего юбилея Сбербанка управляющий Свердловским отделением банка Михаил Кисель встретился с журналистами из Верхней Пышмы, Берёзовского, Нижнего Тагила, Первоуральска и Качканара. Он отметил, что раньше взаимодействовал только с представителями муниципалитетов, но с местными СМИ общаться не получалось — пообещал, что будет исправляться.
11 ноября 2016
Уральцы выступили против международной «антиасбестовой кампании»
7 ноября в Москве во Дворце труда профсоюзов состоялось совещание Международного профсоюзного альянса «Хризотил», посвящённое 10-летию организации.
11 ноября 2016
«Меня каждый год за это возят мордой по столу»
«Титановая долина» попросила выделить ей ещё 700 миллионов рублей.