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Заправки решились подлить

14 ноября 2016, 19:13 / Экономика
За 2016 год в лабораториях ФБУ «Уралтест» было изучено 243 пробы дизельного топлива, из которых забракована четверть. Фото: Павел Ворожцов

За 2016 год в лабораториях ФБУ «Уралтест» было изучено 243 пробы дизельного топлива, из которых забракована четверть. Фото: Павел Ворожцов

  • Опубликовано в №212 от 15.11.2016

С началом зимы участилось количество жалоб на несоответствие стандартам качества автомобильного топлива. Один из читателей «ОГ» рассказал об инциденте, произошедшем после заправки на АЗС Башнефти в Екатеринбурге. Porsche был заправлен около четырёх утра в ночь на субботу.

– Машина доехала до дома и больше не завелась. В сервис автомобиль доставили эвакуатором. Установлено, что топливо (АИ-95) было некачественным, – рассказал пострадавший. – Сейчас ждём заключение по ремонту и замене запчастей.

Рост жалоб на качество бензина фиксируют и автоюристы. На форумах пользователи жалуются, что АЗС продолжают продажу летнего дизельного топлива, хотя сезонное топливо подлежит замене при понижении температуры. По данным экспертов ФБУ «Уралтест», претензия к предельной температуре фильтруемости (способность топлива выдерживать низкие температуры, не теряя своих реологических показателей в зимний период) оказалась на четвёртом месте в списке наиболее распространённых нарушений.

На первом месте – нарушения по фракционному составу топлива, что влияет на пусковые характеристики двигателя. На втором – экологическое несоответствие по массовой доле серы. «При взаимодействии серы с водой под влиянием высоких температур и давления происходит образование серной кислоты, что приводит к кислотной коррозии металла, как следствие, происходит снижение ресурса двигателя», – поясняют в «Уралтесте». За восемь месяцев 2016 года в лабораториях ФБУ «Уралтест» было изучено 243 пробы дизельного топлива, из которых забракована четверть.

КАК БЫТЬ? Эксперты поясняют, что АЗС имеют право продавать зимнее или летнее топливо в любое время года, но при этом на ценнике, в чеке и других документах должно быть указано, какой вид топлива реализуется. В случае если потребителю продали некачественный бензин, жалобу можно подать в территориальное управление Росстандарта. При обращении по поводу некачественного топлива писать заявление нужно оперативно, потому что партия может быть полностью продана, и доказать, что она была некачественной, окажется невозможно.

– После обнаружения продажи некачественного топлива нужно сразу ехать на АЗС и покупать немного в отдельную ёмкость для лаборатории, – говорит автоюрист Кирилл Форманчук. – С заключением эксперта можно готовить претензию АЗС или сразу заявление в суд. По опыту, сетевые заправки чаще всего признают вину и компенсируют затраты, в отличие от мелких компаний.

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