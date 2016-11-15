Бери глубже

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15 ноября 2016, 18:10 / Экономика
Несмотря на истощение запасов уже существующих горизонтов добычи руды, шахта «Северопесчанская» (входит в ОАО «Богословское рудоуправление») проработает ещё минимум 30 лет. Фото: Павел Ворожцов

Несмотря на истощение запасов уже существующих горизонтов добычи руды, шахта «Северопесчанская» (входит в ОАО «Богословское рудоуправление») проработает ещё минимум 30 лет. Фото: Павел Ворожцов

  • Опубликовано в №213 от 16.11.2016 под заголовком «Спасительный горизонт»

Истощение ресурсной базы — общая проблема для добывающих предприятий региона. Столкнулись с этим и на шахте «Северопесчанская», что близ Краснотурьинска (она входит в ОАО «Богословское рудоуправление» — крупнейшее горнорудное предприятие Северного Урала с подземной добычей железной руды). Чтобы продлить работу шахты и сохранить рабочие места, здесь запустили сразу три инвестпроекта.

Первую тонну железной руды «Северопесчанская» выдала на-гора ещё в апреле 1968 года. Местное месторождение магнетитовых руд по своему составу является комплексным и кроме железа содержит серу, медь и другие элементы. Рядом с шахтой работает дробильно-обогатительная фабрика, перерабатывающая руду. Железорудный концентрат отсюда поступает на Магнитогорский металлургический комбинат и Надеждинский металлургический завод.

В прошлом году, по словам генерального директора ОАО «Богословское рудо-управление» Михаила Калинина, выпуск железорудного концентрата на предприятии упал почти на 10 процентов. И единственная причина этого — выбывание запасов эксплуатирующегося горизонта шахты «Северопесчанская» минус 320 метров. Руда с этого горизонта добывается с 1981 года. До этого её добыча последовательно велась на горизонтах минус 80 метров, минус 160 метров, минус 240 метров, и сегодня они практически все выработаны.

Казалось бы, шахте уготована та же участь, что и многим другим, что работали когда-то в округе — постепенное снижение добычи, падение рентабельности, закрытие. Но руководство рудоуправления решило, что безубыточную работу шахты «Северопесчанская» можно продлить ещё на несколько десятилетий.

1. Минус 400 метров

Продлить жизнь шахте должен ввод в эксплуатацию нового добычного горизонта — минус 400 метров.

— К строительству горизонта минус 400 метров мы приступали много раз. В 2005 году шахта своими силами возобновила эти работы: началась проходка откаточных выработок, но в кризисном 2008 году работы были остановлены. В 2010 году — снова возобновлены. Выработки для дробильно-конвейерного комплекса сейчас пройдены, ведутся работы для обеспечения добычи руды. Всё подготовлено для принятия оборудования. Запустим этот горизонт — и ещё работаем 30 лет, — говорит начальник шахты«Северопесчанская» Леонид Лесков.

Ввод двух пусковых комплексов четырёхсотого горизонта обойдётся почти в миллиард рублей. Предприятие проводит эти работы за счёт собственных и заёмных средств. Предстоит закупить и установить опрокиды для вагонов, дробильный комплекс, конвейерные тракты для подъёма руды. Предпочтение отдаётся отечественному оборудованию. Так, в этом году приобрели вместо импортной отечественную погрузочно-доставочную машину, собранную в Магнитогорске. Она сейчас работает на одном из подземных очистных участков шахты. Чтобы вписаться в ограниченном пространстве выработок, эта десятиметровая махина может гнуться посередине, при этом загребать ковшом отбитую породу и транспортировать к месту выпуска руды. Управляет ею машинист Алексей Гуслин, и он своим агрегатом доволен:

— Машина хорошая, жалоб практически нет никаких, — говорит он.

Алексей Гуслин работает в шахте почти 20 лет. Костяк коллектива, по словам Леонида Лескова, составляют именно такие опытные специалисты. Да и сам он пришёл на шахту в далёком 1975 году, и в июле следующего года будет 25 лет, как её возглавляет. Всего на Богословском рудоуправлении трудятся 1 255 человек. Продление жизни шахты позволит сохранить коллектив. Более того, с разработкой нового горизонта появится 80 новых вакансий. Для Краснотурьинска, где недавно остановилось электролизное производство на основном градообразующем предприятии — Богословском алюминиевом заводе — это очень важно.

Такие погрузочно-доставочные машины, работающие на добычных и проходческих работах, понадобятся и для оснащения нового горизонта шахты. Фото: Павел Ворожцов

2. 58 процентов железа

Обновление производственных мощностей должно произойти не только под землёй, но и на поверхности. На предприятии запланировали провести модернизацию дробильно-обогатительной фабрики, построить корпус мокрого обогащения руды для получения концентрата с большим содержанием железа.

— Требования металлургов к сырью с каждым годом растут. На сегодня мы выпускаем продукцию с содержанием железа в 51 процент. После модернизации и внедрения мокрой сепарации будем получать железорудный концентрат принципиально нового характера с содержанием железа 58-60 процентов, — говорит руководитель предприятия Михаил Калинин.

Более глубокая переработка железных руд выгодна как горнякам, так и металлургам: первые получат устойчивый сбыт своей продукции и более высокую цену на неё, вторые — экономию кокса и ферросплавов при выработке чугуна и общее снижение себестоимости.

На верхней площадке шахтного копра (51 метр) особенно остро ощущаешь, что Северный Урал не только богат полезными ископаемыми, но и невероятно красив. Фото: Павел Ворожцов

3. Железная гора даст медь

Третий инвестиционный проект, который реализуют на предприятии, — это разработка медистых магнетитов. Запасы их на Песчанском месторождении, которое отрабатывает шахта «Северопесчанская», оцениваются в 2,8 миллиона тонн. Когда железной руды было много, то до сопутствующей ей медьсодержащей, что называется, не доходили руки. С истощением рудной базы по железу пришло время вести комплексную разработку месторождения.

— Мы разработали программу, определили инвестиции и сейчас ведём подготовку к тому, чтобы в четвёртом квартале 2017 года добыть порядка 85 тысяч тонн медистых магнетитов с содержанием меди не менее 0,6 процента и железа — до 40 процентов. Эта руда будет транспортироваться на ОАО «Святогор», — говорит Михаил Калинин.

Данная программа преду-сматривает добычу и переработку 120 тысяч тонн медистых магнетитов в год. Так что это тоже даст дополнительную загрузку шахты на несколько десятилетий вперёд.

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