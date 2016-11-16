«Университетский» пока убыточен»

Фото: Андрей Альшевских

Опубликовано в №214 от 17.11.2016

Технопарк «Университетский», что в Екатеринбурге, в ближайшие два года намерен получить из региональной казны 200 миллионов рублей. Вчера на площадке технопарка побывали депутаты промышленного комитета регионального Заксобрания. Осмотрев инновационный центр и заслушав доклад о его развитии, депутаты решили попросить своих коллег из согласительной комиссии зарезервировать необходимую сумму в бюджете для «Университетского».

Последний раз депутаты выезжали в технопарк в прошлом году. Тогда принимающая сторона настойчиво просила не брать с собой представителей СМИ. Вероятно, потому, что похвастаться было особо нечем. На этот раз журналистов пригласили.

— Технопарк заполнен резидентами на 45 процентов. Это 22 компании. Общая численность сотрудников 150 человек. К концу года мы планируем заполнить 65 процентов площадей, — говорит генеральный директор АО «Уральский университетский комплекс» (управляющая компания технопарка) Денис Скоморохов. — Резиденты — это малые инновационные предприятия с численностью сотрудников от 5 до 50 человек.

Представители одного из резидентов технопарка - компания "Роботология" - продемонстрировали депутатам отечественный аналог конструктора "Лего", который они производят на площадке инновационного центра. Фото: Александр Пономарёв

Технопарк предоставляет резидентам льготы на аренду помещений, сервисные услуги и готовую инфраструктуру.

Перед депутатами выступили несколько представителей компаний, которые используют площадку «Университетского». Одни производят линзы для лечения катаракты, другие — отечественный аналог конструктора «Лего», третьи пишут программное обеспечение для производственных предприятий.

— В наших планах через два года выйти на самоокупаемость, — объясняет Скоморохов. — Пока «Университетский» убыточен. Но первый договор на аренду был заключён только 1 августа этого года.

По его словам, запрашиваемая сумма из регионального бюджета нужна им на строительство дополнительных производственных площадей для технопарка. Сейчас в «Университетском» лишь тысяча производственных квадратных метров. Да и то их нельзя сдавать в аренду, так как там будет располагаться цех для подготовки участников чемпионата рабочих специальностей WorldSkills.