Холодные точки: где мёрзнут люди

В посёлке Восточном Сосьвинского ГО много старых деревянных домов, где нет централизованного отопления. Фото: Александр Зайцев

Опубликовано в №216 от 19.11.2016

Эта неделя в Свердловской области отметилась резким похолоданием — во вторник в отдельных районах температура ночью опускалась до минус 35 градусов. Жителям четырёх муниципалитетов по разным причинам пришлось перейти на обогреватели.

Екатеринбург. В пятницу в микрорайоне Эльмаш в районе улиц Ползунова — Замятина произошёл порыв теплотрассы. По данным пресс-службы МЧС, без отопления остались 47 многоквартирных жилых дома, две школы и два детских сада. В «Екатеринбургской теплосетевой компании» заявили, что, по их данным, пострадали жильцы 33 домов на улицах Ползунова, Кобозева и Красных Командиров, а повреждение на трубопроводе было обнаружено ещё вечером, 17 ноября. В течение дня энергетики аварию устранили.

Бродово (Горноуральский ГО). Раньше в селе было центральное отопление, но летом, когда сюда провели газ, жилые дома решили перевести на индивидуальные газовые котлы. В администрации Горноуральского ГО заявили, что газ к домам подведён и котлы установлены у всех, кроме отказавшихся, но люди тянут с оформлением документов. Пока всем нуждающимся были выданы обогреватели — в домах стало тепло. Температура 18 градусов сейчас только в одной двухэтажке с центральным отоплением, где жильцы решили самостоятельно покопаться в сетях. По ним вопрос тоже будет решаться.

Восточный (Сосьвинский ГО). В августе жители четырёх многоквартирников в квадрате улиц Кузнецова и Школьной решили не идти на выборы, пока власти им не гарантируют нормальный старт отопительного сезона: прошлый они пережили только благодаря обогревателям («ОГ» от 01.09.2016). Глава администрации Геннадий Макаров объяснял, что в посёлке идёт смена нерадивой теплоснабжающей организации, и до середины сентября они могут не успеть. На днях жительница одного из домов Людмила Руденкосообщила «ОГ», что их проблема так и не решилась.

Рудничный (Краснотурьинский ГО). По словам жильцов четырёх частных домов по улице Кирова, температура там не поднимается выше 14 градусов, дома приходится ходить в валенках. В августе в их районе проводили реконструкцию теплотрассы, после чего батареи должным образом нагреваться перестали. В начале ноября жители приходили на приём к замглавы администрации Краснотурьинского ГО Александру Катаеву — он заверил «ОГ», что решением вопроса занялся.