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Кассовые чеки оцифруют

18 ноября 2016, 17:45 / Экономика
  • Опубликовано в №216 от 19.11.2016

С 1 июля 2017 года каждый кассовый чек будет формироваться в электронной форме и размещаться в облаке, рассказали «ОГ» в Инспекции федеральной налоговой службы по Кировскому району Екатеринбурга. У потребителей появится возможность получать, хранить и проверять чеки с помощью мобильного приложения.

— Получить чек можно при совершении покупки непосредственно на электронный адрес или на номер его мобильного телефона ссылку для скачивания. Если покупателю не нужен электронный чек — ему распечатают бумажный, по которому он при необходимости сможет найти электронную форму такого чека и скачать, — пояснил «ОГ» начальник отдела оперативного контроля ИФНС по Кировскому району Сергей Богуш. — В мобильном приложении можно сформировать уникальный идентификатор покупателя в виде штрихкода. Там же можно будет направить жалобу в ФНС России, в случае если чек был выдан с какими-то нарушениями.

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