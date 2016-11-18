час назад
Кассовые чеки оцифруют
С 1 июля 2017 года каждый кассовый чек будет формироваться в электронной форме и размещаться в облаке, рассказали «ОГ» в Инспекции федеральной налоговой службы по Кировскому району Екатеринбурга. У потребителей появится возможность получать, хранить и проверять чеки с помощью мобильного приложения.
час назад
Холодные точки: где мёрзнут люди
Эта неделя в Свердловской области отметилась резким похолоданием — во вторник в отдельных районах температура ночью опускалась до минус 35 градусов. Жителям четырёх муниципалитетов по разным причинам пришлось перейти на обогреватели.
6 часов назад
Ресторанный критик Яков Можаев: «У Екатеринбурга проснулся аппетит на бургеры»
Куда делись правильные пельменные, какими фокусами не владеют современные официанты и почему горожане доверяют бургерам – в интервью «ОГ».
17 ноября 2016
Экскурсия по «Северопесчанской»
Первую тонну железной руды «Северопесчанская» выдала на-гора ещё в апреле 1968 года.
16 ноября 2016
«Университетский» пока убыточен»
Технопарк «Университетский», что в Екатеринбурге, в ближайшие два года намерен получить из региональной казны 200 миллионов рублей. Вчера на площадке технопарка побывали депутаты промышленного комитета регионального Заксобрания. Осмотрев инновационный центр и заслушав доклад о его развитии, депутаты решили попросить своих коллег из согласительной комиссии зарезервировать необходимую сумму в бюджете для «Университетского».
15 ноября 2016
Бери глубже
Чтобы выжить, одна из старейших шахт Среднего Урала должна понизить горизонт добычи до минус 400 метров.
14 ноября 2016
Башнефть решилась подлить
С началом зимы участилось количество жалоб на несоответствие стандартам качества автомобильного топлива. Один из читателей «ОГ» рассказал об инциденте, произошедшем после заправки на АЗС Башнефти в Екатеринбурге. Porsche был заправлен около четырёх утра в ночь на субботу.
14 ноября 2016
Деньги от облигаций поступят в течение недели
Облигации государственного займа Свердловской области будут реализованы в полном объёме. По предварительным данным, по итогам работы книги заявок в пятницу, 11 ноября, организатор собрал порядка 20 предложений о приобретении долговых бумаг субъекта. Спрос зафиксирован на весь объём эмиссии. Напомним, что ранее региональный минфин объявил о намерении привлечь в бюджет пять миллиардов рублей, разместив на открытом рынке пять миллионов облигаций.
14 ноября 2016
На Урале создадут теплицу для инвесторов
Свердловская область форсирует создание проектного офиса для улучшения делового климата
14 ноября 2016
«По напряжённости бюджет следующего года не отличается от нынешнего»
Сегодня в полной версии «Областной газеты» публикуется проект закона об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. Вчера на комитете регионального Заксобрания по бюджету депутатам его представила вице-губернатор Свердловской области — министр финансов Галина Кулаченко.