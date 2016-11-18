Кассовые чеки оцифруют

Опубликовано в №216 от 19.11.2016

С 1 июля 2017 года каждый кассовый чек будет формироваться в электронной форме и размещаться в облаке, рассказали «ОГ» в Инспекции федеральной налоговой службы по Кировскому району Екатеринбурга. У потребителей появится возможность получать, хранить и проверять чеки с помощью мобильного приложения.

— Получить чек можно при совершении покупки непосредственно на электронный адрес или на номер его мобильного телефона ссылку для скачивания. Если покупателю не нужен электронный чек — ему распечатают бумажный, по которому он при необходимости сможет найти электронную форму такого чека и скачать, — пояснил «ОГ» начальник отдела оперативного контроля ИФНС по Кировскому району Сергей Богуш. — В мобильном приложении можно сформировать уникальный идентификатор покупателя в виде штрихкода. Там же можно будет направить жалобу в ФНС России, в случае если чек был выдан с какими-то нарушениями.