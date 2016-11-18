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Власть и бизнес обсудили, как увеличить бюджет развития

18 ноября 2016, 19:36 / Экономика
Под председательством Людмилы Бабушкиной, Евгения Куйвашева и Дмитрия Пумпянского предприниматели, депутаты и министры обсудили, как увеличить бюджет развития. Фото: Алексей Кунилов

Под председательством Людмилы Бабушкиной, Евгения Куйвашева и Дмитрия Пумпянского предприниматели, депутаты и министры обсудили, как увеличить бюджет развития. Фото: Алексей Кунилов

  • Опубликовано в №216 от 19.11.2016 

Вчера вечером в здании регионального Заксобрания прошло расширенное заседание президиума Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) с участием главы региона Евгения Куйвашева, председателя областного парламента Людмилы Бабушкиной и депутатов. Главной темой обсуждения стал бюджет развития.

В ходе заседания президент СОСПП, председатель совета директоров группы «Синара» Дмитрий Пумпянский выступил с инициативой ни в коем случае не сокращать расходы областного бюджета на стимулирование реального сектора экономики. Более того, он предложил наращивать расходы по данной статье.

— Свердловская область всегда занимала лидирующие позиции по поддержке реального сектора экономики, и в условиях нынешних кризисных явлений важно не снижать набранного темпа, чтобы не потерять налоговую базу для решения социальных вопросов региона, — подчеркнул Пумпянский.

По словам Евгения Куйвашева, наращивать бюджет развития необходимо за счёт привлечения в регион инвестиций, создания новых рабочих мест и условий для развития предпринимательской деятельности. По его словам, все меры поддержки промышленников, как крупных инвесторов, так и малого и среднего бизнеса, будут сохранены.

— По мере роста наших возможностей эту поддержку мы будем наращивать. Но мы должны видеть реальную отдачу от тех преференций, которые мы предоставляем бизнесу. Если в экономику региона нет притока частных инвестиций, значит, и решение о предоставлении льгот должно быть пересмотрено, — пояснил Евгений Куйвашев.

Отвечая на вопрос журналистов о том, устраивает ли его то, как региональные власти помогают предпринимательскому сообществу развиваться, Дмитрий Пумпянский отметил, что у союза налажены хорошие рабочие взаимоотношения как с областным правительством, так и c Законодательным собранием.

— Особенно мы благодарны губернатору за то, что буквально несколько дней назад он подписал постановление о специальных инвестиционных контрактах для отдельных отраслей промышленности региона, — объясняет председатель СОСПП. — Специнвестконтракты — это соглашения между инвестором и свердловским правительством, позволяющее промышленникам получить льготы на создание и модернизацию производства. Кроме того, в декабре заработает региональный фонд технологического развития промышленности (аналог федерального фонда). Это очень серьёзная поддержка.

Председатель регионального парламента Людмила Бабушкина рассказала «ОГ», что за последнее время в области было принято 17 налоговых законов, расширяющих возможности для бизнеса.

— Перед принятием они обсуждались с промышленниками и предпринимателями. С учётом нынешней сложной экономической ситуации, нужно работать ещё плотнее, объединять усилия власти и бизнеса, — подчеркнула Людмила Бабушкина.

Пумпянский поддержал спикера областного парламента. И упомянул, что сейчас ведутся переговоры о создании в ЗакСО рабочего координационного органа для комплексного рассмотрения вопросов законодательной поддержки экономического развития.

— Проблем всегда больше, чем хотелось бы: решаешь одни — возникают другие. Но это нормальный процесс, и мы удовлетворены тем, как он построен у нас в области, — пояснил Дмитрий Пумпянский.

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